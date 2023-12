Bambina di 7 anni travolta da uno scooter mentre attraversa la strada: soccorsa in codice rosso Una bambina di setta anni è stata soccorsa in codice rosso dopo essere stata travolta da uno scooter mentre attraversava la strada a Como. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Una bambina di setta anni è stata soccorsa dai sanitari del 118 perché travolta da uno scooter mentre stava attraversando la strada. Tutto è accaduto verso le 13.15 di oggi mercoledì 27 dicembre in via Spallino a Como.

Stando alla prima ricostruzione di quanto accaduto la bambina stava attraversando la strada lontana dalle strisce pedonale poi l'impatto. Subito sono stati allertati i soccorsi ma fortunatamente la piccola è rimasta cosciente per tutto il tempo: i sanitari dopo aver stabilizzato la piccola l'hanno trasportata in codice rosso all’ospedale Sant’Anna per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni sembrano comunque meno gravi. Alla guida dello scooter che l’ha travolta si trovava un uomo di 40 anni. Le forze dell'ordine stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente.