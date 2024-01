Bimbo con la sindrome di Down sfiorato e insultato da un automobilista, la madre: “Ti presenterei mio figlio” Un bambino con la sindrome di down con la madre ha avuto difficoltà ad attraversare la strada: un automobilista al posto di fermarsi li ha quasi urtati e poi li ha insultati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Un bambino con la sindrome di Down è stato prima quasi urtato da un automobilista che poi lo ha anche insultato. Stando a quanto è accaduto il piccolo stava attraversando la strada con la madre a Tirano, in provincia di Sondrio, verso le 14 di due giorni fa uando è stato sfiorato da un'auto con alla guida un uomo: questo al posto di fermarsi e scusarsi ha insultato pure madre e figlio.

A raccontare quello che è accaduto è stata la donna sui social. Ecco cosa ha scritto in un post: "Caro automobilista che sei stato rallentato da un bimbo piccolo con sindrome di Down mentre andavi al lavoro, ti dico solo mi dispiace. Sono la sua mamma ed ero in difficoltà a gestire una sua fatica e mio figlio Leo era molto in difficoltà a gestire se stesso e non riusciva a farsi capire. Leo purtroppo ha bloccato il traffico per circa 5 min, che possono sembrare pochi, ma per chi va al lavoro possono essere tanti. Mi spiace che tu abbia deciso di fare una manovra pericolosa in macchina per superarlo (nessun altro lo ha fatto e saranno stati tutti un po' infastiditi)".

E poi ha tenuto ad aggiungere: "Quella manovra è stata non solo pericolosa per il mio bambino, ma irrispettosa. Ci hai anche insultato passandoci accanto e ti assicuro che né io né Leo avevamo voglia di vivere le nostre difficoltà in mezzo alla strada. Caro automobilista oggi tu probabilmente godrai di salute e gioventù, ma la vecchiaia e la malattia ti porta a sperimentare le tue fragilità e ad avere bisogno di comprensione e aiuto. Spero che non incontrerai persone poco tolleranti e indifferenti come sei stato tu con noi, perché fa male. Oggi puoi decidere di cambiare atteggiamento e farlo insieme a chi ti circonda. Mi ricordo della tua macchina aziendale e del tuo viso se ti incontro avrei piacere di farti conoscere il mio Leo, che oltre a tante fragilità ha anche enormi risorse è spiritoso, autonomo e ha voglia di fare la sua parte nel mondo. A presto".

Questo post è stato accompagnato da tanti commenti di solidarietà, tra questi una donna ha scritto: "Caro automobilista Leo è veramente speciale.. quei tuoi 5 minuti di ritardo, sarebbero stati la tua giornata migliore in tutta la tua vita". E un uomo ha scritto: "Dovremmo imparare noi dai bimbi speciali come lui". Poi tanti altri, tutti di vicinanza al piccolo Leo.