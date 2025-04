Il video dei saluti romani per Mussolini a Dongo, gli antifascisti rispondono cantando “Bella Ciao” Questa mattina a Dongo (Como) un centinaio di neofascisti si sono trovati per commemorare, con saluti romani e fiori, la cattura e l’uccisione di Mussolini e altri 15 gerarchi fascisti avvenuta 80 anni fa. La contro manifestazione dell’Anpi ha risposto cantando “Bella Ciao” durante la chiamata del presente. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

I neofascisti fanno il saluto romano a Dongo (Fonte: Facebook)

Questa mattina un centinaio di neofascisti si sono radunati sul lungolago di Dongo, in provincia di Como, per commemorare con saluti romani e rose rosse la cattura e la morte di Mussolini che 80 anni fa, in questo comune, fu fermato dai partigiani mentre cercava di fuggire verso la Svizzera. Con lui furono presi anche 15 gerarchi fascisti, fucilati dai partigiani comandati da Walter Audisio il 28 aprile del 1945. Anche l'esecuzione di Mussolini avvenne lo stesso giorno a Giulino di Mezzegra, comune a pochi chilometri da Dongo. La prima parte del raduno neofascita di oggi, infatti, si è svolta a Dongo, ma alle 11:00 si sposterà a Giulino di Mezzagra.

La manifestazione è stata organizzata dall'associazione culturale "Mario Nicollini", intitolata all'ex presidente comasco dell'Unione combattenti della Repubblica sociale. Il gruppo di neofascisti ha prima di tutto appeso alcuni fiori sulla balaustra che affaccia sul lago. Successivamente, ordinati su più file, i partecipanti hanno risposto alla chiamata del presente con saluti romani. Nello stesso momento, poco distante, in piazza Giulio Paracchini, si sono schierate diverse organizzazioni antifasciste, separate dal corteo della fazione opposta da alcune camionette delle forze dell'ordine. Durante la contro-manifestazione indetta dall'Anpi (Associazione nazionale partigiani d'Italia), i manifestanti per protesta hanno cantato "Bella Ciao" durante la chiamata del presente.

Lo striscione della contro-manifestazione organizzata da Anpi

"Non è folclore, non bisogna mai sottovalutare queste cose – ha dichiarato all'agenzia La Presse Primo Minelli, presidente provinciale dell'Anpi di Milano – Sanno di avere delle coperture politiche che tollerano quello che fanno, questa è la cosa che li ringalluzzisce ed è la cosa più condannabile. In un paese come il nostro che ha subito l'onta del fascismo, permettere una manifestazione come questa è una cosa vergognosa: la prima cosa da chiedere è che prima o dopo venga messo un divieto".