Il ristorante di Leo Di Caprio e Lewis Hamilton apre a Milano: menu e prezzi di Neat Burger L’apertura milanese del fast food vegano è prevista per il 15 novembre: dovrebbe sorgere all’interno del nuovo centro commerciale Merlata Bloom. All’inaugurazione del primo locale in Italia saranno presenti le due star?

Sbarca anche a Milano Neat Burger, la catena di fast food vegano del campione di Formula Uno Lewis Hamilton e della star di Hollywood Leonardo DiCaprio, in tandem con il socio italiano Tommaso Chiabra di Beyond Meat,azienda che produce sostituti per la carne e prodotti caseari a base vegetale.

Dopo Londra, New York e Dubai, la prossima tappa del locale plant based sarà così proprio un locale nel cuore del capoluogo lombardo. Dove? Secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe sorgere all'interno di Merlata Bloom, il nuovo grande centro commerciale nel distretto di Cascina Merlata.

Il quando, intanto, è ufficiale. Lo ha annunciato lo stesso Neat Burger, attraverso l'ultima storia pubblicata su Instagram: l'inaugurazione ufficiale dell'indirizzo milanese è prevista per mercoledì 15 novembre. Attesissime, naturalmente, le celebrità patron del locale che serve hamburger, nuggets, wrap e burrito realizzati con surrogati della carne. Saranno presenti al taglio del nastro?

Leggi anche Quanto costa in media un attico a Milano: i prezzi del quartiere dove abita Belen Rodriguez

Il menu del ristorante vegano di Leonardo Di Caprio e Lewis Hamilton

Il menu del ristorante che ha bandito l'utilizzo della carne, intanto, è già vastissimo. E spazia dagli hamburger classici con formaggio e cipolla grigliata a hot dog e nuggets di pollo, così come dai milkshake alle insalate, dagli wrap croccanti alle patatine fritte. Tutto rigorosamente senza derivati animali.

E non solo. In occasione dell’apertura milanese, Neat Burger ha studiato una proposta in grado di includere ingredienti e sapori della tradizione italiana come pesto e mozzarella, che andranno ad arricchire e a regalare un tocco mediterraneo ai grandi classici del progetto nato oltremanica. "Non vediamo l’ora che gli italiani possano finalmente assaggiare il nostro menu sostenibile", l'annuncio attraverso i social.

Il packaging del fast food? Pop e plastic free. L'estetica del locale, invece, sarà variopinta e un po' retro. Con tanto di servizio al tavolo, come già accade nel punto vendita di Dubai: il cliente potrà scegliere tra il menu con patatine, nuggets e bibita o il singolo piatto. E non è finita. Per ogni panino venduto, promette Neat Burger, verrà inoltre piantato un albero.

Insomma, l'attesa dei milanesi è tanta. "Addio all'opzione veg nella carta", l'annuncio della catena di Leo Di Caprio e Lewis Hamilton. "Dal 15 novembre tutto il menu è plant based, e avrai l'imbarazzo della scelta".