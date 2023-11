Quando e dove apre il fast food di Francesco Panella e Alessandro Cattelan: il menu che “parla italiano” L’apertura del locale è prevista per mercoledì 22 novembre in via Terraggio a Milano (zona Cadorna), dalle ore 17. Al centro del menu l’hamburger con la carne del macellaio toscano Dario Cecchini e ingredienti che omaggiano l’italianità.

Francesco Panella e Alessandro Cattelan insieme per l’apertura di Quintalino a Milano

Niente alette di pollo fritto, cheddar o salsa ketchup. È in arrivo a Milano Quintalino, il fast food con "l'hamburger che parla italiano".

Stavolta la nuova panineria "vip" in apertura nel capoluogo lombardo è firmata da Francesco Panella, ristoratore romano erede de L'Antica Pesa e volto tv di Little Big Italy, e dal conduttore Alessandro Cattelan, che curerà la direzione artistica del locale meneghino: l'inaugurazione, ormai imminente, è prevista per mercoledì 22 novembre in via Terraggio (zona Cadorna), dalle ore 17.

La filosofia del fast food di Alessandro Cattelan e Francesco Pannella

La filosofia del ristorante, sostenuto dalla famiglia De Rosa, è molto semplice: niente panini in stile americano ma solo ingredienti 100 per 100 nazionali come radicchio trevigiano, pomodori secchi e toast di fegato o salsiccia come antipasto. Le patatine fritte? Classiche o cacio e pepe, per omaggiare la Città Eterna anche all'ombra della Madonnina.

"Per i ragazzi della mia generazione, l’hamburger rappresenta il simbolo del sogno americano", ha detto Alessandro Cattelan a proposito di Quintalino. "Come direttore creativo la mia missione sarà quella di raccontare un prodotto culturalmente americano avvicinandolo a valori tipicamente italiani come la qualità e il fatto bene come una volta, quando si comprava ai mercati rionali o nelle botteghe di paese".

Voto di italianità? Ovviamente altissimo.

Il menu e quanto costa mangiare da Quintalino a Milano

Al centro del menu, ovviamente, troneggia l'hamburger "di qualità". Solo quattro accuratissime proposte per i maxi panini con burger di manzo, tra la versione basica (con cremoso al parmigiano 18 mesi e chutney al pomodoro) al panino con salsa ai quattro formaggi (robiola, gorgonzola, parmigiano e stracchino stagionato) e guanciale croccante: il tutto a 12 euro l'uno. La carne, quella del macellaio più famoso del mondo: Dario Cecchini, ristoratore del Chianti che da otto generazioni porta avanti la tradizione della "ciccia" alla toscana.

Chiudono la selezione del Quintalino due toast, di fegato e salsiccia (6 euro) e infine semplici patatine fritte, classiche e cacio e pepe (4 euro). Una scelta precisa sul pane, il “pretzel bun” del forno di Pordenone Antonio Follador, mentre tutte le salse arriveranno direttamente dalle cucine del Quintale di Erbusco.