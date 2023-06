Il rapinatore si infila in auto nel parcheggio sotterraneo e punta il coltello alla gola del guidatore È stato incastrato da un video l’uomo di 43 anni arrestato per un rapina avvenuta nei sotterranei del centro commerciale di piazza Portello a Milano: aveva seguito un anziano mentre andava a recuperare la sua auto e, dopo essersi intrufolato dal lato del passeggero, l’aveva minacciato puntandogli un coltello alla gola.

Foto di repertorio

Il malvivente, identificato dalle immagini di una telecamera di sorveglianza, è stato arrestato con l'accusa di rapina pluriaggravata e immediatamente condotto nel carcere di San Vittore.

Le immagini della telecamera di sorveglianza

Il 43enne aveva seguito la vittima mentre si recava per recuperare la propria automobile, parcheggiata nei sotterranei del centro commerciale di piazza Portello, e approfittando di un suo momento di distrazione era riuscito a entrare dal lato del passeggero. Dopo aver strattonato più volte l'84enne al volante, gli aveva puntato un coltello alla gola e gli aveva intimato di farsi consegnare del denaro: solo una volta ottenuto il bottino il rapinatore aveva costretto l'anziano a mettere in moto la macchina e arrestarsi nei pressi del primo incrocio, per poi darsi alla fuga correndo.

Il rapinatore è stato riconosciuto

Una fuga che è durata solo poche settimane. Partendo dalle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza del centro commerciale e dalle tracce lasciate dal rapinatore sul luogo del blitz, gli agenti del commissariato Quarto Oggiaro sono comunque riusciti a identificare e incastrare l'aggressore, nonostante il passamontagna scuro calato sul volto e i (vani) tentativi di camuffare la propria identità.