Il pranzo di Pasqua 2023 del ristorante Da Vittorio: il menu e quanto costa Pura tradizione lombarda e genio creativo, con materie prime di altissimo livello. È la cifra del ristorante Da Vittorio a Brusaporto (Bergamo) dei fratelli Cerea, locale tre stelle Michelin che a Pasqua accoglie i degustatori di tutta Italia con un menu appositamente ideato per l’occasione.

Il ristorante Da Vittorio a Brusaporto (Bergamo)

Un pranzo a tre stelle. Michelin, ovviamente.

Dove? Ovviamente Da Vittorio, il ristorante di Brusaporto (Bergamo) ideato e animato dall'estro dei fratelli Cerea. Pura tradizione lombarda e genio creativo, con materie prime di altissimo livello tra scampi di Mazara del Vallo, carni piemontesi, tartufi d’Alba e una quantità indescrivibile di altri ingredienti che viaggiano ogni giorno dai luoghi di origine alla cucina del locale.

Gli stessi sapori che si potranno assaporare anche il giorno di Pasqua: in occasione della festività, che quest'anno cade il 9 aprile, Da Vittorio e la sua cucina stellata aprono infatti le porte ai degustatori di tutta Italia.

Per l'evento, inoltre, lo staff del tristellato ha preparato anche dolci sorprese in vendita allo shop come uova al cioccolato, colombe pasquali al profumo di vaniglia, biscotti a forma di coniglio e svariate confezioni di prodotti gastronomici griffati Da Vittorio Selection, avvolte da un elegante nastro verde Tiffany.

Quanto costa il pranzo di Pasqua 2023 al ristorante Da Vittorio

Il pranzo di Pasqua 2023 che si può trovare nel ristorante Da Vittorio – La Cantalupa a Brusaporto prevede 9 portate (tre antipasti, un primo, un secondo e quattro dolci) e costa 200 euro, vini e bevande incluse. Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 035 681024 o scrivere una mail all'indirizzo info@davittorio.com.

Cosa prevede il menu del ristorante Da Vittorio

Ecco cosa prevede il menu ideato dai fratelli Cerea, chef stellati e volti televisivi di programmi come Masterchef. Pezzo forte? Il finale, con una batteria di ben quattro dolci provenienti direttamente dal rinomato laboratorio di pasticceria di Enrico Cerea. L'elenco delle portate servite al tavolo:

Gli antipasti:

Stuzzicappetito

Caesar salad di capesante

Ventresca di tonno affumicata, citronette di yuzu,cetrioli e avocado

Il primo piatto:

Casoncelli al taleggio, crema di piselli e agretti

Il secondo piatto:

Capretto in olio di cottura con contorno alla bergamasca

I dolci: