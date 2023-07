Il papà del bimbo strangolato dalla madre a Voghera: “Non mi perdono di essere andato al lavoro” Parla il papà di Luca, il bimbo strangolato dalla madre Elisa Roveda a Voghera (Pavia): “Sono morto anch’io. Non stava bene, ma una simile tragedia era inimmaginabile”.

Maurizio Baiardi, il papà di Luca, il bimbo di un anno strangolato dalla madre nella giornata di ieri venerdì 14 luglio a Voghera, in provincia di Pavia, non riesce a darsi pace. Non incolpa la compagna, Elisa Roveda, perché sa che la donna non stava bene ormai da diverso tempo. Dice, invece, di non riuscire a perdonarsi quello che chiunque, necessariamente, avrebbe dovuto fare: andare a lavorare.

Cos'è successo il giorno dell'omicidio a Voghera

Secondo quanto ha raccontato ai carabinieri, la mattina di venerdì 14 luglio Maurizio Baiardi si è svegliato presto, ha fatto colazione con il figlio Luca, di appena un anno, e poi verso le 7,30 è dovuto uscire di casa per andare a lavorare.

Nonostante faccia l'autotrasportatore e debba mettersi in viaggio presto, solitamente aspetta almeno le 8. Attende che arrivi la madre della sua compagna a casa. Da quanto Elisa Roveda è stata colpita da una forte depressione successiva al parto, preferiscono non lasciarla mai da sola, come ha raccontato anche il nonno del bambino a Fanpage.it.

Ma quella mattina Baiardi ha da fare una consegna urgente e la donna, dopo una notte agitata, sembra tranquilla: "Elisa si è svegliata e mi ha detto di andare, di non preoccuparmi, di sentirsi meglio", racconta ai carabinieri.

Così l'uomo esce di casa e va a lavorare. Elisa sarebbe dovuta restare in casa da sola con il figlio per una mezz'oretta. Ma sua madre tarda un po' ad arrivare: "Ho ritardato di qualche minuto per andare a fare la spesa prima del caldo. Elisa era in uno stato di prostrazione tale da non riuscire nemmeno a preparare i pasti: al pranzo pensavo io", racconta la nonna di Luca.

Quando, poco dopo le 8 del mattino, è arrivata sotto casa e ha citofonato la figlia le avrebbe risposto che non voleva aprire il portone, perché era successa "una cosa terribile". La nonna si insospettisce e chiama subito il 118. I sanitari trovano il piccolo morto e la madre che gli dice: "Ho ucciso mio figlio".

Il papà del bimbo strongolato dalla madre: "Sono morto anche io"

Elisa Roveda viene subito trasferita nel reparto psichiatrico dell'ospedale San Matteo di Pavia, dove è ancora ricoverata: è costantemente piantonata e sedata. Neanche il sostituto procuratore titolare del caso ha ancora potuto interrogarla per formalizzare l'arresto e l'accusa di omicidio volontario.

Intanto, però, il Pm e i carabinieri hanno interrogato i familiari e tutti sono sotto choc per quanto accaduto. Il padre del bimbo non riesce a darsi pace: "Sono morto anch’io: non potrò mai perdonarmi di essere andato al lavoro, di averla lasciata sola. Non stava bene, ma una simile tragedia era inimmaginabile".