Mamma strangola il bimbo di un anno a Voghera e chiama i carabinieri: “Ho ucciso mio figlio” Una mamma ha strangolato il figlio di 1 anno nella propria abitazione a Voghera, nel Pavese. La donna, Elisa Roveda, 45 anni, avrebbe ucciso il piccolo nella mattinata e chiamato i carabinieri.

A cura di Enrico Spaccini

I carabinieri hanno arrestato questa mattina, venerdì 14 luglio, una donna a Voghera (Pavia) perché avrebbe strangolato a morte il proprio figlio di un anno, Luca. Presso l'abitazione, in zona di via Mezzana, sono arrivati i sanitari del 118 che, però, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del piccolo. La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 9 e all'arrivo dei soccorsi i due erano soli in casa, il compagno della donna era uscito per andare al lavoro.

Dalle prime informazioni, pare che sia stata proprio la donna, la 45enne italiana Elisa Roveda, a chiedere l'intervento dei soccorsi. Al telefono la mamma avrebbe detto: "Ho ucciso mio figlio". Al momento si trova in ospedale nel reparto di psichiatria al Policlinico San Matteo e verrà sottoposta in stato di fermo.

