Il menù di Pasqua 2023 di Alessandro Borghese: i piatti speciali e i consigli Lo chef romano Alessandro Borghese ha preparato per la Pasqua 2023 due piatti speciali. Si tratta dell’Uovo in vignarola, prendendo dalla tradizione laziale, e l’Uovo d’oro.

A cura di Enrico Spaccini

Alessandro Borghese e il suo Uovo in vignarola (foto da Facebook)

Con due locali a CityLife e uno sul Canal Grande di Venezia, Alessandro Borghese è pronto ad affrontare Pasqua e Pasquetta. Lo chef romano famoso soprattutto per le sue partecipazioni a diversi programmi televisivi di successo, ha anticipato sui suoi canali social quelli che saranno i suoi piatti speciali pensati per domenica 9 aprile e il lunedì successivo e che presenterà ai suoi clienti ne ‘Il lusso della semplicità' di viale Belisario. Se il menù pasquale dipende dalla regione d'appartenenza, come ha dichiarato Borghese stesso, sia a Milano sia a Venezia ci saranno l'Uovo in vignarola e il Gold egg.

Le proposte speciali di Pasqua

Il primo unisce un piatto tipico della tradizione culinaria laziale con l'alimento simbolo della rinascita, quindi un trionfo di verdure e un uovo. Borghese proporrà ai suoi clienti un'insalata di carciofi, con piselli novelli, fave e punte di asparagi. Sul cuore di insalata romana, verrà adagiato un uovo cremoso che sarà arricchito con una spuma di pecorino di Piacenza. Il tutto, servito con un crumble di pane.

L’Uovo in vignarola (foto da Facebook)

Per quanto riguarda il Gold egg, questo è formato da una base fatta di cream cheese e cioccolato bianco. Poi viene aggiunto il sedano rapa fritto e un uovo di cremoso al caffè. Infine, non può mancare un inserto di banana e lime.

Il Gold egg di Pasqua (foto da Facebook)

I consigli dello chef

Il consiglio dello chef Borghese, a prescindere da quale menù si scelga di mettere in tavola per Pasqua, è puntare sulle materie prime di stagione. Come fa lui con la vignarola, si possono sfruttare asparagi, fave e piselli.

Accanto alle verdure, però, possono essere proposti anche degli gnocchi freschi con un primo sale. "L'importante", ribadisce Borghese, "è scegliere bene i prodotti al mercato e non aver paura di usare la fantasia".