Il guardalinee si sente male dopo la partita: due carabinieri e un’infermiera fuori servizio gli salvano la vita Due carabinieri e un’infermiera che assistevano a una partita dilettantistica di calcio a sette hanno visto il guardalinee accasciarsi a terra per un dolore al petto e sono subito intervenuti per praticargli il massaggio cardiaco.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Poco dopo le 17 di ieri, sabato 18 marzo, si era da poco conclusa una partita dilettantistica di calcio a sette a a Riva di Solto, in provincia di Bergamo, quando il guardalinee volontario di una delle due squadre si è improvvisamente sentito male. L'uomo è stato colpito da un violento attacco cardiaco. Fortunatamente sugli spalti c'erano due carabinieri e un'infermiera che, nonostante fossero fuori servizio, sono intervenuti e gli hanno salvato la vita.

Il guardalinee si sente male

Angelo Contessi, di 66 anni, fa il volontario per la squadra dilettantistica Branico di Costa Volpino. E, durante le loro partite di campionato, si presta a fare da guardalinee per aiutare l'arbitro.

Nel pomeriggio di ieri, subito dopo il match contro l’Alto Lago di Riva di Solto, ha avvertito un morto dolore al petto e si accasciato a terra. L'uomo si teneva le mani sul petto.

Un particolare che non è sfuggito agli spettatori presenti al campo per guardare la partita e sostenere la propria squadra. In particolare a due carabinieri e un'infermiera.

Intervengono due carabinieri e un'infermiera

Sugli spalti c'erano Francesco Vitiello e Riccardo Tomasoni, entrambi carabinieri della compagnia di Clusone, uno in servizio presso la stazione di Lovere e l'altro di Costa Volpino, e un’infermiera di nome Martina Bonomelli. Quest'ultima era lì per sostenere il fidanzato calciatore per diletto.

I tre, non appena hanno visto la scena, si sono precipitati sul campo e, coordinandosi fra di loro, hanno praticato il massaggio cardiaco a Contessi. Nel frattempo altri spettatori hanno recuperato il defibrillatore presente nella struttura, che poi ha utilizzato l'infermiera.

Dopo venti minuti di manovre, i due carabinieri e l'infermiera hanno sentito che il cuore del guardalinee aveva ricominciato a battere. Intanto è arrivato l'elisoccorso che ha trasportato l'uomo all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Contessi è stato ricoverato in codice rosso, ma ormai fuori pericolo grazie all'intervento dei tre tifosi.