Il fiume Cherio diventa improvvisamente bianco: indagano i forestali Ieri il fiume Cherio a Bergamo è diventato bianco: potrebbe trattarsi di uno sversamento di polveri. Indagano i carabinieri della Forestale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 6 novembre, il fiume Cherio – che scorre da Trescore Balneario verso Gorlago e che si trova in provincia di Bergamo – è diventato bianco. Tra le 14.30 e le 15 circa sono arrivate diverse segnalazioni da residenti e passanti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri forestali che indagano sul caso.

"Non sappiamo con oggettività chi possa essere stato e che sostanza possa essere, ma non si esclude possa trattarsi di marmo", ha detto il sindaco Danny Benedetti al quotidiano L'Eco di Bergamo. Sempre nell'intervista, il primo cittadino ha specificato che sono stati svolti tutti gli accertamenti del caso ma già verso le 16 "quando abbiamo effettuato un sopralluogo, l’acqua del fiume Cherio era tornata alla normalità. Ricordiamo a tutti di segnalare in primis alle forze dell’ordine, affinché possano intervenire tempestivamente per risalire alle cause di queste situazioni".

Anche il sindaco di Zandobbio, Mosè Parigi, ha ricevuto diverse segnalazioni. Ma quanto accaduto ieri non è un caso isolato. Nei giorni scorsi si era infatti verificato un altro sversamento. Ed era avvenuto sempre nello stesso tratto di fiume. Sarà veramente uno sversamento di acqua contenenti polveri? E se è così, chi è il responsabile? Gli accertamenti daranno maggiori delucidazioni al riguardo. Le autorità quindi sono in allerta e pronte a intervenire per arrivare alla radice del problema.