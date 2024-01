Il consultorio che rischiava di chiudere per far posto a un grattacielo a Milano ha trovato un nuovo spazio Il consultorio familiare di Largo de Benedetti al civico 1 a Milano ha trovato un nuovo spazio: il servizio rischiava di chiudere, ma adesso è stato collocato nella casa comunità di Villa Marelli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Il consultorio familiare di Largo De Benedetti di Milano ha trovato finalmente un'altra struttura in cui poter ospitare i propri servizi. A inizio gennaio, Fanpage.it aveva raccolto l'appello di una madre preoccupata dalla possibilità di non poter avere più uno strumento in grado di assistere la cittadinanza.

L'edificio del consultorio familiare venduto a Coima

Il palazzo che lo ospitava, infatti, è stato venduto dal Comune a Coima, società nota per aver realizzato il Bosco Verticale. Ma mentre gli uffici dell'Anagrafe, che si trovavano nello stesso edificio, avevano già trovato una nuova collocazione in viale Zara al civico 100, per il consultorio non era stata ancora individuato uno spazio.

Il consultorio di Largo de Benedetti trasferito nella casa comunità di Villa Marelli

Durante l'audizione, che si è svolta al Municipio 9, è stata comunicata la decisione dell'Azienda socio sanitaria territoriale Niguarda di trasferirlo all'interno della casa comunità di Villa Marelli: "Era una delle proposte da noi avanzate, consente di mantenere il consultorio accessibile ai cittadini del quartiere Isola e potrebbe essere l'occasione per potenziarne i servizi offerti alle comunità, rispondendo alle aspettative e alle necessità dei cittadini", scrive in una nota stampa il sindacato Uil.

Il trasferimento, sulla base di quanto riferiscono i sindacati, è previsto per la fine di marzo 2024: "Rimaniamo impegnati a monitorare il processo per garantire che la transizione avvenga senza interruzione dei servizi e continui a soddisfare le esigenze della comunità. Ancora una volta Cgil Cisl Uil Milano si confermano voce attiva e determinante nella difesa dei diritti e dei servizi essenziali per i cittadini", conclude il comunicato.