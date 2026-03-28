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Il Comune di Milano annulla migliaia di multe fatte ai motociclisti sulla corsia della 90/91 durante le Olimpiadi

Come confermato questa mattina anche dal sindaco Giuseppe Sala verranno annullate tutte le multe fatte ai motociclisti che hanno percorso la corsia riservata alla filoviaria 90/91 dal 2 febbraio al 18 marzo.
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A cura di Francesca Caporello
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Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha confermato questa mattina, sabato 28 marzo, la decisione, comunicata ieri in una nota del Comune, di annullare tutte le multe fatte ai motociclisti che hanno percorso la corsia riservata alla filoviaria 90/91 lungo la circonvallazione dal 2 febbraio al 18 marzo. 

Il divieto, ha spiegato l'amministrazione, era stato introdotto sulla base di un impegno preso con gli organizzatori di Milano-Cortina affinché fosse favorito il transito dei mezzi diretti alle sedi delle gare olimpiche.

La segnaletica stradale utilizzata però, per le modalità con le quali è stata modificata – si legge nella nota del Comune – ha determinato una situazione di difficile comprensione del divieto di transito da parte dei conducenti di ciclomotori, motocicli e velocipedi, i quali potrebbero averla largamente disattesa, percorrendo il tratto in divieto in buona fede per una consolidata consuetudine. 

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"Ho dato mandato agli uffici – ha detto oggi il sindaco a margine della quinta edizione del Festival dell'economia de Il Foglio – di cancellare quelle multe. È chiaro che Fondazione Milano-Cortina ci aveva chiesto di evitare il traffico, ma ho verificato che l'abbiamo fatto male".

Il sindaco ha quindi invitato i cittadini "a non pagare le sanzioni ricevute e, per chi lo avesse già fatto, a chiedere il rimborso, che verrà effettuato tempestivamente". E ha aggiunto: "Mi spiace, è stato un errore. Ma quando l'ho verificato ho cercato di rimediare subito".

Per questo l'amministrazione, "anche al fine di evitare il sorgere di contenziosi" ha deciso l'annullamento delle multe, che sarebbero state calcolate in diverse migliaia. 

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