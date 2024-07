video suggerito

Il ciclista Matteo Moschetti investito da un camion durante un allenamento: è ricoverato in ospedale Il velocista lombardo, travolto durante un allentamento su strada a Bernate Ticino (Milano) ha riportato fratture alle vertebre del collo e alla clavicola. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Brutto incidente per Matteo Moschetti, investito da un camion durante un allenamento sulle due ruote a Bernate Ticino (Milano), sulla strada provinciale 170 che dal Naviglio conduce verso Mesero. Trasportato in elicottero all'Ospedale Niguarda di Milano, al 27enne sarebbero state riscontrate alcune fratture alle vertebre del collo e una alla clavicola. Il giovane sportivo non ricorderebbe nulla dell'accaduto, la cui dinamica è ancora tutta da accertare.

Moschetti, velocista professionista di Robecco, attualmente corre per il team svizzero Q36.5 dopo aver indossato, tra le altre, la maglia della Trek Segafredo. Può vantare nove successi in carriera, fra i quali la Vuelta d'Espana e il Grand Prix d’Isbergues nel 2023. Nel 2021 ha vinto la Per sempre Alfredo in Toscana, arrivando poi quarto nella tappa di Termoli al Giro d'Italia e secondo in una frazione al Giro di Sicilia.