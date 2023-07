Il 28 per cento delle famiglie lombarde non riesce più a pagare l’affitto in Lombardia, sugli oltre 791mila nuclei familiari che vivono in affitto, ben 222mila versano in una situazione di povertà o sono a rischio indigenza. Tra le famiglie con figli piccoli, la quota di povertà assoluta è del 28,2 per cento tra chi vive in affitto, solo del 6,4 per cento quando la casa è di proprietà.

Le famiglie con figli tendono a trovarsi più spesso in povertà assoluta, in particolare al crescere del numero dei figli. E questo dato pesa ancora di più per chi è costretto a vivere in affitto, senza avere alle spalle case di proprietà e senza poter accedere alla possibilità di un mutuo. La città in cui si fatica di più a far quadrare i conti tra spese per i bambini e affitto? Ovviamente quella con i canoni di locazione più alti d'Italia: Milano.

Oltre 222mila famiglie in affitto in Lombardia sono in difficoltà

Il peso dell'affitto sul bilancio familiare

E se in Lombardia, come nelle altre regioni del Nord Italia, per le famiglie che non sono in povertà l’affitto costituisce il 21,7 per cento delle spese, tra quelle povere supera il 37,4 per cento: ad abitare in affitto sono soprattutto le nuove famiglie, a partire da quelle più giovani e con figli. Le città lombarde dove si ricorre di più all'affitto? Ovviamente quelle più attrattive e popolose: in testa Bergamo, Brescia e Milano (rispettivamente 27, 26 e 25 per cento), in coda Lecco, Lodi, Lecco e Monza (con 21, 20 e 18 per cento).