in foto: (I volontari di Progetto Arca – Foto: Daniele Lazzaretto)

Non ci sarà la tradizionale festa del 25 dicembre a causa del Covid, ma anche i senzatetto di Milano avranno il loro Natale. A renderlo speciale saranno i volontari di Fondazione Progetto Arca che per tutte le sere di questa settimana, fino a Natale, distribuiranno un particolare menù natalizio attraverso le Unità di strada in giro per le vie di Milano, grazie alla Cucina mobile da poco inaugurata."L'obiettivo è quello di offrire un menù caldo e speciale a chi non ha la possibilità di vivere questo momento in serenità. Un’azione che vede coinvolti i nostri instancabili operatori e volontari, per non lasciare nessuno solo e per donare vicinanza in questo periodo storico difficile a chi non ha riparo", precisa Alberto Sinigallia, presidente della Fondazione Progetto Arca.

in foto: (La Cucina mobile di Progetto Arca – Foto: Daniele Lazzaretto)

Saranno distribuiti 120 pasti caldi per le vie di Milano

Neanche il lockdown natalizio potrà fermare la solidarietà. Dal 22 dicembre fino a Natale, attraverso il servizio di food truck saranno distribuiti 120 pasti caldi speciali a sera per le vie di Milano, ogni sera in una zona diversa. Nel menù però non ci sono solo i tradizionali piatti delle feste, ma anche un sacchetto contenente altri cibi confezionati per coprire altri due pasti del giorno dopo. Per finire con un bel regalo: cappelli, sciarpe, calze, biancheria, coperte termiche, kit igienico sanitari e mascherine. E ancora: libri, cioccolatini e panettoni. Durante il giorno invece restano aperte le strutture di accoglienza decorate a tema Natale. E anche se in queste insolite feste non sarà permesso abbracciare amici e parenti, nei centri, rispettando tutti i protocolli anti Covid, non mancheranno i momenti di condivisione tra volontari e ospiti. Infine, per le famiglie accolte nelle housing sociale della Fondazione verranno distribuiti duemila panettoni nei prossimi giorni.

Test antigenici gratuiti per i senzatetto

Parallelamente alla distribuzione dei beni di prima necessità, le Unità di strada di Progetto Arca offriranno un servizio sanitario per i senzatetto, soprattutto per monitorare la situazione contagio: gli infermieri in strada sono attrezzati per eseguire tamponi rapidi, misurare la saturazione di ossigeno nel sangue e la temperatura corporea. Altri test antigenici gratuiti per i senzatetto sono garantiti da Caritas e Istituto Auxologico: gli ospiti delle strutture dell’associazione ambrosiana che manifesteranno i primi sintomi del virus saranno sottoposti ai tamponi rapidi. E per chi risulta positivo si procederà con il trasferimento in un Covid Hotel.