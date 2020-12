in foto: L’ambulatorio per i tamponi rapidi nella stazione della metro Bicocca

Tamponi rapidi nelle stazioni della metropolitana M5 di Milano. L'iniziativa vuole rispondere alla mole di test richiesti dai cittadini che sperano così di poter ricongiungersi in sicurezza – anche se i tamponi non la garantiscono al 100 per cento – con le famiglie per le festività natalizie. Il 18 e 22 dicembre sono stati inaugurati due ambulatori, gestiti dalle cliniche Sant'Agostino, nelle stazioni di Bicocca e Portello.

Per accedere ai due ambulatori basterà prenotarsi online

Da alcuni mesi diverse cliniche private hanno deciso di potenziare la loro offerta: ai tamponi molecolari e ai test sierologici hanno aggiunto i rapidi. I test forniscono il risultato in una quindicina di minuti, ma rispetto a quelli "classici" sono più imprecisi. Per questo motivo, una volta ottenuto l'esito positivo è necessario sottoporsi al molecolare. Nonostante la loro fallibilità, i rapidi hanno una funzione importante perché alleggeriscono il lavoro di tracciamento delle Agenzie di tutela della salute e la pressione sul sistema sanitario. "Non siamo un pronto soccorso né abbiamo letti di ospedale, quindi non possiamo gestire le emergenze – spiega in una nota stampa Luca Foresti, amministratore delegato del Sant'agostino -. Per questo motivo con questo servizio possiamo fare la nostra parte". I tamponi nelle due stazioni della metro M5 saranno a pagamento e per accedervi basterà prenotarsi online. L'iniziativa è nata dalla collaborazione tra Atm e M5 con Mktg, agenzia di lifestyle marketing di Dentsu.

I test rapidi nelle farmacie

Mentre le cliniche private milanesi e lombarde forniscono da un paio di mesi questa tipologia di test, la Regione sta mettendo a punto un piano che possa garantire lo stesso servizio nelle farmacie. Il 14 dicembre scorso ha diffuso le prime indicazioni sull'esecuzione dei test rapidi nelle farmacie. In questi giorni, come spiegato a Fanpage.it dalla presidente di Federfarma Milano Annarosa Racca, i farmacisti insieme alla Regione stanno studiando le procedure necessarie a eseguirli in totale sicurezza. Con molta probabilità i tamponi saranno disponibili nei primi giorni di gennaio e saranno a pagamento.