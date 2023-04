I party e gli aperitivi del Fuorisalone 2023 a Milano: ecco i migliori eventi gratis in città Giardini segreti, cocktail storici e musica fino a tarda notte. Fuorisalone 2023 a Milano non è solo arte e design ma anche festa in città: ecco i cinque migliori eventi tra aperitivi e serate.

Fuorisalone a Milano 2021

Torna il Fuorisalone milanese, e già dalle premesse l'edizione 2023 della Design Week si prospetta più carica che mai. Tra il Salone del Mobile vero e proprio negli spazi di Rho Fiera e le centinaia di mostre, installazioni, esposizioni meravigliose di arte, moda e architettura collaterali sparse in giro per Milano, però, c'è anche la parte preferita da tantissimi salottieri e festaioli: quella dei party e degli aperitivi che dal 17 al 23 aprile (e oltre) animeranno ogni parte della città.

Quali sono gli eventi imperdibili di questa primavera? Ecco qui i migliori cinque, selezionati tra le centinaia di iniziative previste.

L'aperitivo all'interno del giardino segreto in Brera

Aperitivo colorato all'interno di un giardino speciale. Un'edizione speciale degli arredi per esterni CASUAL by Bene è il cuore di un‘installazione botanica fuori dall’ordinario, tra talenti dell'arte digitale, artisti di fiori di carta eccezionali e designer per creare una vera opera d'arte che stimola i cinque sensi. Un'opera unica nel suo genere, che punta a cambiare le prospettive sulla simbiosi tra arte e design dell’arredo.

L'aperitivo di inaugurazione The Secret Garden è dalle 17 alle 22. Qui la registrazione. Previste anche colazioni botaniche per tutta la durata dell'evento, dalle 8 alle 11 di mattina.

Dove: Bene Italia Showroom, Foro Buonaparte 53

Design Gin Garten all'Isola Design District

Domani 19 aprile, con Monkey 47 il parchetto del Bosco Verticale nel quartiere Isola si trasforma in un Gin Garten, urban lounge conviviale sui toni del design, della sostenibilità, del gioco e della creatività. Re della serata il gin, servito ai partecipanti in infinite combinazioni. In sottofondo, concerti live che spaziano dal funk all'elettronica.

Dove: via Gaetano de Castillia, 19

Oroscopo, tarocchi e tequila messicana

Mercoledì 19 aprile ZERO trasforma la SmartThings Home Samsung di Via Mike Bongiorno 9 in una casa abitata da artisti e creator emergenti legati alla scena milanese. Un'oasi di relax in cui ritrovare se stessi, uno spazio in cui staccare la spina e divertirsi tra letture astrali e buona musica: presenti la cartomante pop Alice Mastroleo, l’oroscopo live della Lumpa, la tequila di Chihuahua Tacos e il dj-set di Nacho Tranquilo, LNDFK e Godugong. Dalle 18.30.

Dove: via Mike Buongiorno 9

La festa allo storico Bar Basso

Un party per festeggiare il 55esimo anniversario del Negroni Sbagliato e l’entrata nel Museo del Design della Triennale del suo famoso bicchierone, il classico appuntamento di giovedì 20 aprile tra gli specchi e i velluti dello storico Bar Basso, tra Città Studi e Porta Venezia: Hidden Sound presenta 55 sistemi audio ultrasottili realizzati a mano, un'edizione limitata caratterizzata da un design minimalista ispirato al Bauhaus. L'ingresso è libero.

Dove: via Plinio 39

Closing Party della Design Week 2023 al Castello Sforzesco

Nel giardino del cuore di Milano, dopo l'opening party, arriva anche l'evento finale per eccellenza della Design Week 2023. Dj Set dalle 19 alle 2 di notte di sabato 22 aprile: ci si accredita a questo link per la serata di chiusura del 22 aprile.

Dove: Piazza Castello