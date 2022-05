I narcotrafficanti che riciclavano i soldi acquistando opere d’arte: 31 arresti La Direzione Distrettuale Antimafia ha smantellato un giro di narcotraffico e riciclaggio di opere d’arte: in totale sono state arrestate 31 persone tra Olanda, Spagna e Lituania.

A cura di Ilaria Quattrone

Utilizzavano i soldi ottenuti dalla vendita di droga per acquistare quadri e altre opere d'arte: è il sistema scoperto dalla Direzione distrettuale antimafia di Milano che ha così arrestato 31 persone, tutte sono accusate di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di droga. Dalle indagini degli inquirenti sono emersi dei forti legami con trafficanti sudamericani perlopiù latitanti ed esponenti della criminalità organizzata.

Gli arresti avvenuti tra Olanda, Spagna e Lituania

Gli arresti non sono avvenuti solo in Italia, ma anche in altri Paesi come Olanda, Spagna e Lituania. In particolare modo, le forze dell'ordine – oltre ad avere svolto cinquanta perquisizioni – hanno proceduto al sequestro di una galleria d'arte moderna che si trova ad Amsterdam. Dalle indagini, è emerso che proprio in quella galleria – attraverso delle false fatturazioni – venivano riciclati i proventi del narcotraffico. Questo avveniva attraverso l'acquisto di quadri e altre opere.

Le indagini partite nel 2019

Le indagini – che hanno visto la collaborazione dell'Europol, del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine, della Direzione Centrale Servizi Antidroga e del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia – Divisione Interpol e Divisione SI.RE.NE. – sono partite a settembre 2019 quando la polizia si è imbattuta in un gruppo di trafficanti milanesi: la cellula aveva dei legami con due imprenditori che operavano nel campo della ristorazione e attraverso i quali era stato possibile risalire a un importante broker internazionale della droga. Un soggetto che avrebbe avuto dei rapporti diretti con alcuni esponenti della criminalità organizzata campana, pugliese e albanese.