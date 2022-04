I ladri d’appartamento inseguiti dai vicini di casa: così sono stati arrestati I ladri d’appartamento sono stati sentiti dai vicini di casa che hanno quindi provveduto a farli arrestare.

A cura di Ilaria Quattrone

Li hanno sentiti, inseguiti e successivamente sono riusciti a farli arrestare: è quanto accaduto nella serata di ieri, domenica 17 aprile, a Pavia. Un gruppo di ladri è infatti entrato in un appartamento, ma proprio mentre cercavano di svaligiarlo sono stati beccati dai vicini di casa. Questi ultimi hanno allertato le forze dell'ordine e subito dopo hanno cercato di capire cosa stesse accadendo.

I vicini hanno sentito i ladri

I vicini hanno fatto sentito i ladri – si tratta di tre uomini – mentre cercavano di portare via tutto quello che c'era nell'abitazione. La famiglia era però consapevole che i vicini non erano in casa. Da lì, preoccupati, hanno deciso di chiamare la polizia raccontando le loro deduzioni. In attesa che gli agenti arrivassero, hanno deciso di mettersi sulle tracce della banda.

Si cerca il terzo componente della banda

Quando sono stati scoperti, due dei tre componenti – quelli che stavano svaligiando l'appartamento – hanno provato a scappare con quello che erano riusciti a prendere. Il loro "palo" però – un altro uomo che li stava aspettando – si è dato alla fuga con l'auto. Veicolo che poi ha lasciato poco lontano dall'abitazione scappando poi a piedi. L'uomo non è ancora stato trovato.

Gli altri due sono stati arrestati

Meno abili gli altri due: i due malviventi sono stati inseguiti dai vicini di casa. Questi tenevano costantemente aggiornata la polizia. Gli agenti quindi una volta raggiunta la loro posizione, è riuscita a fermarli e a trarli in arresto. I due avevano portato via diversi oggetti preziosi, orologi e delle monete. Un bottino che è stato quindi restituito.