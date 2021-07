in foto: Le vittime, Sara El Jaafari e Hanan Nekhla

Sono tanti i punti oscuri della tragedia che ha come protagoniste Sara El Jaafari e Hanan Nekhla, i cui corpi sono stati ritrovati nella serata di sabato 3 luglio in un campo di mais a San Giuliano Milanese. Le due sono morte venerdì dopo essere state travolte da un mezzo agricolo che stava spargendo dell'insetticida sul terreno. Sul loro caso stanno indagando i carabinieri del comando provinciale di Milano che ieri hanno identificato due uomini di 21 e 35 anni che si trovavano con le due donne nei minuti precedenti la loro morte. In particolare, il 35enne è al momento indagato a piede libero. Oltre lui, risulta indagato anche il 28enne alla guida del mezzo agricolo che è accusato di omicidio colposo.

Il 35enne interrogato per diverse ore

Ieri i militari hanno rintracciato il 35enne e lo hanno portato alla Procura di Lodi dove è stato interrogato fino a tarda serata. Dal suo racconto sono emersi diversi elementi sulla quale adesso i magistrati concentreranno le loro indagini così da poter far luce su una vicenda che risulta ancora complessa. In particolare, l'uomo ha affermato di aver conosciuto le due donne tramite un amico e di aver trascorso la serata di giovedì con loro. Una notte passata tra alcol e droga prima a casa di una conoscente e poi proprio all'interno del campo di mais dove sono stati trovati i cadaveri.

Con loro anche altri due uomini e una donna

Una volta arrivati nei campi, al gruppo si sarebbero uniti altri due uomini e una donna. Persone di cui non si conoscono le generalità e delle quali non si era avuta notizia fino a questo momento. Gli inquirenti quindi stanno cercando di identificare e rintracciare gli altri presenti. Sempre sulla base del racconto dell'uomo, il gruppetto avrebbe continuato a bere ascoltando la musica. Un altro punto poco chiaro è proprio quello relativo a ciò che sarebbe accaduto poco dopo: il 35enne avrebbe raccontato che non si sarebbero subito accorti del passaggio del mezzo agricolo. Questo avrebbe poi travolto le due ragazze e ferito anche il 35enne che sarebbe poi scappato senza far più ritorno e senza accertarsi delle condizioni degli altri.

L'uomo è scappato dopo che il mezzo ha travolto le due ragazze

Oltre a cercare di capire come mai il 35enne, una volta accortosi della presenza del mezzo, non abbia fatto nulla per avvertire le due giovani; gli inquirenti si interrogano anche sulla identità e le condizioni delle altre persone presenti. L'uomo comunque non è stato sottoposto a nessun tipo di misura cautelare. Al momento resta indagato per omissione di soccorso.