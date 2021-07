in foto: Le vittime, Sara El Jaafari e Hanan Nekhla

Sara El Jaafari e Hanan Nekhla sono morte venerdì pomeriggio travolte da un mezzo agricolo mentre dormivano in un campo di mais di San Giuliano Milanese. Le due ragazze si trovavano lì dopo aver trascorso una notte di droga e alcol in compagnia di altre cinque persone. Due di loro sono stati identificati e il più anziano è stato interrogato in Procura l'altro ieri. Gli altri tre, due uomini e una donna, sono ancora ricercati. Le loro testimonianze potrebbero fornire maggiori chiarimenti su una vicenda che appare ancora intricata e con diversi punti oscuri.

Gli attimi antecedenti la morte

Secondo quanto riportato dal quotidiano "Il Corriere della Sera" prima di arrivare nel campo, le due ragazze si sarebbero fermate in una casa dove si trovavano tre persone. In quell'abitazione potrebbero essersi verificati anche degli abusi, ma al momento questa rimane solo un'ipotesi. Una volta uscite da quella casa, avrebbero raggiunto un baracchino in cui avrebbero comprato dei panini e da bere che avrebbero poi consumato nel campo di mais. Dalle testimonianze dei proprietari, continua il CorSera, due donne sarebbero state sedute sui sedili anteriori così da evitare che gli uomini venissero fermati considerato che erano sprovvisti di documenti essendo irregolari sul territorio. Le due ragazze avrebbero raggiunto il campo di mais dove si sarebbero uniti altri due uomini e una donna, presumibilmente una spacciatrice.

Si cercano altre tre persone

I sette dopo aver consumato altra droga e alcol avrebbero, secondo quanto raccontato dal 35enne, ascoltato musica e si sarebbero addormentati. Non è ancora chiaro se qualcuno si sia accorto dell'arrivo del mezzo agricolo: le due donne però sono state travolte. Gli altri invece sarebbero fuggiti lasciando lì le due ragazze agonizzanti. Proprio il 35enne interrogato dalla procura ha raccontato di essersi allontanato dopo essere stato ferito dal mezzo, ma di non aver fatto più ritorno e di non essersi accertato quindi delle condizioni degli altri. L'uomo adesso risulta indagato di omissione di soccorso.