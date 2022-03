Ha un malore alla guida e fa in tempo ad accostarsi: soccorso in arresto cardiaco Medici e paramedici intervenuti sul posto lo hanno trovato in arresto cardio circolatorio e hanno cercato di rianimarlo.

Ha forse fatto in tempo ad accostare a bordo della strada e a fermare la macchina prima di perdere conoscenza. È successo oggi mercoledì 30 marzo alle 10.17 in via libertà a Settimo Milanese. Dalle prime informazioni riportate dall'Agenzia regionale emergenza urgenza di Regione Lombardia un uomo di 66 anni sarebbe stato colto da un malore mentre era alla guida della sua auto. L'auto è stata trovata a bordo strada, segno che l'uomo sia riuscito in tempo ad accostare la vettura prima di perdere i sensi. Subito sono scattati i soccorsi: medici e paramedici intervenuti sul posto lo hanno trovato in arresto cardio circolatorio e hanno cercato di rianimarlo. Poi il trasporto in codice rosso all'ospedale Sacco di Milano, senza che i paramedici smettessero con le manovre di rianimazione. In ospedale è stato immediatamente sottoposto a intervento chirurgico.

Uomo muore in un incidente ad Abbiategrasso

Solo qualche giorno fa ad Abbiategrasso un uomo è morto sul colpo dopo essere stato coinvolto in uno scontro tra due auto nella mattinata di sabato 26 marzo. Stando alle primissime informazioni fornite dall'agenzia stampa Ansa, per l'uomo, di 34 anni, non c'è stato più nulla da fare. Invece altre due persone sono rimaste ferite: per loro però non è stato necessario il trasporto in ospedale. Subito è scattata la macchina dei soccorsi ma nulla hanno potuto fare i paramedici e medici per salvargli la vita: è stato accertato il decesso sul posto. Ancora al vaglio la dinamica dell'incidente e capire ancora eventuali responsabilità.