Ha ucciso il marito e la madre con un mix letale di farmaci: condannata infermiera La Cassazione ha confermato i 30 anni di reclusione per Laura Taroni. L’ex infermiera è colpevole dell’omicidio del marito e della madre con un mix letale di farmaci.

A cura di Enrico Spaccini

Laura Taroni (foto da Facebook)

Suo marito, Massimo Guerra, era diventato un ostacolo nella relazione con l'allora aiuto primario del pronto soccorso del presidio ospedaliero di Saronno Leonardo Cazzaniga. Nei confronti di sua madre Maria Rita Clerici, invece, l'avversione è sempre stata presente e il fatto che si opponeva a quella relazione l'ha resa insopportabile. Per questi motivi, Laura Taroni li uccise entrambi con un mix letale di farmaci. È tutto spiegato nelle 22 pagine redatte dal consigliere estensore Luca Pistorelli in cui sono descritte le motivazioni che hanno portato la Corte di Cassazione a confermare i 30 anni di reclusione per l'ex infermiera.

La personalità disarmonica e le aggravanti riconosciute

Gli esperti che hanno condotto la perizia psichiatrica avevano dato atto di una personalità disarmonica e disturbata attribuibile a Taroni. La difesa dell'ex infermiera, durante il processo d'Appello, avrebbe voluto indagare più a fondo il disturbo dell'imputata, cosa che non è stata concessa.

Inoltre, sempre in Corte d'Assise d'Appello, è caduta l'aggravante della premeditazione. Questo avrebbe potuto portare a una riduzione della pena, che non è arrivata. Il motivo, in questo caso, è da ricercare sul fatto che le altre due aggravanti, del rapporto di ascendenza con la vittima e dell'utilizzo di sostanze venefiche, ancora sussistevano.

Il medico rianimatore Cazzaniga condannato all'ergastolo

La Cassazione ha quindi confermato i 30 anni di reclusione. Taroni è risultata colpevole di aver ucciso il marito, Massimo Guerra, e la madre, Maria Rita Clerici. In entrambi gli omicidi, ritorna il nome di Leonardo Cazzaniga. Medico rianimatore e aiuto primario del pronto soccorso in cui la Taroni prestava servizio come infermiera, è stato condannato all'ergastolo per aver somministrato farmaci letali a più pazienti tra il 2011 e il 2014 e per aver provocato, in concorso con Taroni, la morte di Guerra e Clerici.