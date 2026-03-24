Guida il furgone sotto effetto di droghe e travolge un motociclista a Caino: condannato a 5 anni e 4 mesi

Cristian Fregoni è stato condannato in primo grado a 5 anni e 4 mesi per omicidio stradale. L’11 agosto 2023 a Caino (Brescia) ha travolto e ucciso con il furgone il 30enne Marco Pancaldi.

Marco Pancaldi

È stato condannato in primo grado a 5 anni e 4 mesi di reclusione Cristian Fregoni. Il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia, Mauro Liberti, ha ritenuto il 48enne responsabile dell'omicidio stradale di Marco Pancaldi, il 30enne che l'11 agosto 2023 ha travolto con il suo furgone sulle Coste di Sant'Eusebio a Caino (nella provincia di Brescia). La Procura aveva chiesto per Fregoni una condanna a 6 anni di reclusione, mentre la difesa la sua assoluzione sostenendo che l'incidente sia stato provocato da un guasto meccanico.

Stando a quanto ricostruito nel corso delle indagini, Pancaldi quel giorno si trovava lungo le Coste di Sant'Eusebio in sella a una moto Benelli che stava provando per conto della sua concessionaria di Montichiari. Ad un certo punto, poco dopo le 17, un furgone Fiat Fiorino lo ha travolto all'altezza di una curva. L'impatto era avvenuto frontalmente e non ha lasciato scampo al 30enne, deceduto a causa delle ferite. Un ciclista avrebbe provato a rianimarlo, ma senza successo.

Dai successivi accertamenti, Fregoni era risultato positivo a diverse sostanze stupefacenti, quali oppiacei, cannabinoidi, cocaina e metadone. La Procura ha chiesto, e ottenuto, il giudizio immediato per il 48enne con l'accusa di omicidio stradale. I suoi difensori, invece, hanno chiesto l'assoluzione, sostenendo che, secondo il loro consulente, l'incidente era stato provocato da un guasto meccanico del furgone avvenuto poco prima dello schianto. A processo con rito abbreviato, Fregoni è stato condannato in primo grado a 5 anni e 4 mesi di reclusione.