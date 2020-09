in foto: (Immagine di repertorio)

Mattinata difficile quella di oggi, martedì 29 settembre, per i pendolari che utilizzano il treno come mezzo di trasporto. Diversi guasti sulle linee regionali della Lombardia stanno causando ritardi su alcune direttrici. Sulla linea Cremona-Treviglio, informa Trenord sulla pagina del sito dedicata alla circolazione in tempo reale, un guasto agli impianti che regolano la circolazione ferroviaria fra Casaletto Vaprio e Crema sta causando ritardi fino a 40 minuti e variazioni di percorso dei treni della linea". È in corso l'intervento dei tecnici di Rfi (Rete ferroviaria italiana, che gestisce l'infrastruttura ferroviaria) per risolvere il problema.

Ritardi e variazioni di percorso a causa di guasti infrastrutturali

Ma guasti analoghi si sono registrati in mattinata anche su altre linee, come sulla Bergamo-Carnate-Milano, dove il problema, sempre "agli impianti che regolano la circolazione ferroviaria" si è verificato fra Calusco e Paderno Robbiate e sta causando "ritardi fino a 20 minuti e variazioni di percorso dei treni della linea". Problemi anche sulla linea Saronno-Seregno-Milano-Albairate, dove un guasto sempre all’infrastruttura (che non dipende dunque da Trenord) ha causato 14 minuti di ritardo al treno 24107 partito da Saronno alle 6.05. Un problema alle porte del convoglio, invece, ha portato alla cancellazione del treno 114 (Como lago 6.16 – Milano Cadorna 7.17). Altri guasti all'infrastruttura sono stati segnalati in mattinata nei pressi di Como nord Camerlata, causando ritardi al treno 1118 partito dalla stazione Como lago alle 6:46 e diretto a Milano Cadorna, e sulla linea Piacenza-Milano, dove il convoglio 20406 delle 6.37 diretto a Milano Greco Pirelli ha accumulato circa 18 minuti di ritardo. Anche la linea Mantova-Cremona-Lodi-Milano, infine, è stata interessata dai guasti già segnalati.