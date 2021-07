Gru cade su un palazzo a Rozzano per il forte temporale: aperta un’indagine per disastro colposo Ieri lunedì 26 luglio a causa dei forti temporali una gru è precipitata su un palazzo a Rozzano, alle porte di Milano: è caduta verso le 13 in via Pasolini precipitando sul tetto di un palazzo. La causa di tutto è stato il forte temporale e la paurose raffiche di vento. Fortunatamente però nessuno è rimasto ferito ma per precauzione almeno 20 inquilini sono stati evacuati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area e poi provveduto a rimuovere la gru. La Procura di Milano ha avviato un’indagini per disastro colposo.

A cura di Giorgia Venturini

La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo per la gru crollata su un palazzo a Rozzano alle porte di Milano. I fatti risalgono a ieri lunedì 26 luglio nel primo pomeriggio quando una gru utilizzata per lavori di ristrutturazione è caduta verso le 13 su un palazzo di via Pasolini cadendo sopra il tetto: la causa di tutto è stato il forte temporale e la paurose raffiche di vento. Fortunatamente però nessuno è rimasto ferito ma per precauzione almeno 20 inquilini sono stati evacuati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area e poi provveduto a rimuovere la gru.

Tra gli indagati i vertici della ditta proprietaria della gru

Ora gli inquirenti voglio fare luce su quanto accaduto e soprattutto capire come sia stato possibile che una gru di quel peso possa esser caduta sul palazzo. Sulla lista degli indagati sono finite quattro persone con l'accusa di disastro colposo: tra questi ci sono i vertici della ditta di costruzioni proprietaria della gru. Dalle prime informazioni riportate anche su Milano Fanpage, la gru, alta 20 metri, era davanti al palazzo perché impegnata dalla ditta per completare i lavori di rifacimento della facciata quando una raffica di vento l'ha buttata giù. Dalla caduta ha distrutto parte del tetto: ma soprattutto alcuni dei contrappesi di cemento hanno distrutto il muro perimetrale tra il terzo e il quarto piano. I periti sono al lavoro per carcere di capire se ci siano stati danni gravi alla struttura dell'edificio. Tutto verrà fatto luce nelle indagini appena avviate. Intanto restano ancora fuori casa le 24 famiglie che hanno dovuto lasciare il palazzo.