Grave infortunio in campo per il portiere della Vogherese Alessandro Guarnone: perde la milza dopo uno scontro L'operazione di asportazione della milza è durata circa tre ore: il difensore si trova ora ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale di Voghera. Il club di Serie D: "Forza Ale da tutti i tifosi e appassionati di calcio"

Si è scontrato contro un attaccante della squadra avversaria durante un'azione di gioco. Un impatto violentissimo per il portiere della Vogherese Alessandro Guarnone, difensore in serie D, che al 21esimo del secondo tempo della partita di domenica 6 ottobre contro il Vado si è gravemente infortunato: operato d'urgenza in ospedale, gli è stata asportata la milza.

Ne ha dato notizia la stessa società dove milita il 25enne, cresciuto nelle giovanili del Milan e poi approdato alla Vogherese. "L'AVC Vogherese 1919 rende noto che il proprio tesserato Alessandro Guarnone, vittima oggi di un grave incidente di gioco, è stato operato d'urgenza presso il nosocomio cittadino, dove purtroppo gli è stata asportata la milza. L'operazione è fortunatamente riuscita, il giocatore dovrà ora osservare la degenza richiesta a seguito dell'intervento", scrivono dalla dirigenza.

Guarnone ha subito un intervento chirurgico di splenectomia, che implica l'asportazione della milza e l'angioplastica dell'arteria surrenalica, compromessa a causa del trauma. L’operazione è durata circa tre ore, e ora il portiere della Vogherese si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione. "Desideriamo perciò esprimere tutta la nostra vicinanza e sostegno ad Alessandro, così come alla sua famiglia, oggi presente in tribuna allo stadio Parisi", sempre le parole del club di Voghera. "Desideriamo altresì ringraziare coloro che hanno prestato prontamente soccorso, come i medici dell'ambulanza in campo e il personale sanitario dell'Ospedale di Voghera". E ancora. "Ad Alessandro, tutto il Club manda un grande abbraccio e gli auguri di una pronta guarigione. Augurio che tutti i nostri tifosi e i veri sportivi ed appassionati di calcio ribadiscono con stima ed affetto nei confronti Alessandro. Forza Ale!".