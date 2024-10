video suggerito

Allenatore di pallavolo cade a terra privo si sensi: lo salva la giocatrice della squadra avversaria Mentre era in corso la partita di pallavolo tra Pedrengo e Alzano Sport White nella palestra dell’oratorio di Pedrengo (Bergamo) lo scorso giovedì 24 ottobre improvvisamente l’allenatore di casa si è sentito male: lo ha salvato una pallavolista di 19 anni della squadra avversaria. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Doveva essere una normale partita di pallavolo, ma si è sfiorata la tragedia. A evitare il peggio è stata una delle giocatrici della squadra avversaria durante la prima giornata del campionato di terza divisione femminile, girone A. Stando a quanto è accaduto, mentre era in corso il match tra Pedrengo e Alzano Sport White nella palestra dell’oratorio di Pedrengo (Bergamo) lo scorso giovedì 24 ottobre improvvisamente l'allenatore di casa si è sentito male: si è accasciato a terra privo di senti.

A quel punto il libero della squadra avversaria, Giulia Bolandrina di 19 anni, non ci ha pensato due volte ed è corsa da lui: "Mi sono resa conto di quanto stava accadendo e sono intervenuta d’istinto, senza pensarci due volte", ha spiegato in una intervista rilasciata all'Eco di Bergamo. La giovane infatti da anni è volontaria della Croce Rossa e attualmente studia al primo anno della facoltà di Scienze infermieristiche. E ancora: ha un'esperienza passata di un mese e mezzo in un ospedale in Zambia.

Cosa ha fatto per salvare la vita all'uomo lo ha spiegato lei stessa: "Come prima cosa ho chiesto a tutti di allontanarsi ed ho permesso di rimanere a fianco del tecnico solo alla moglie". In pochi minuti sul posto è arrivato anche l'addetto del bar con il defibrillatore. Giulia ha iniziato a effettuare il massaggio cardiaco e poi ha attivato il defibrillatore. Solo così il tecnico ha riaperto gli occhi e ha ripreso conoscenza. Intanto sul posto si sono precipitati i sanitari con l'ambulanza e l'automedica: l'allenatore si trova ancora ricoverato per accertamenti all'ospedale di Seriate. Fortunatamente però grazie all'intervento della giovane giocatrice l'uomo è fuori pericolo.

Leggi anche Ragazza di 23 anni si butta nel lago a Sirmione: la salvano tre persone

"Sento ancora l’adrenalina addosso e ho solo vaghi ricordi di ciò che ho fatto, ma tutti mi dicono che ho salvato la vita ad una persona, ad un uomo, ad un padre di famiglia come il mio", ha precisato Giulia Bolandrina.