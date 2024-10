video suggerito

Prepara il liquore in casa, parte una fiammata e si ustiona: donna ricoverata in prognosi riservata Una donna di 76 anni si è ustionata mentre preparava del liquore casalingo a casa: è ricoverata in prognosi riservata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

(immagine di repertorio)

Nel pomeriggio di ieri, martedì 1 ottobre, una donna ha iniziato a preparare un liquore casalingo nella sua abitazione di Burago di Molgora, comune che si trova in provincia di Monza e Brianza. Ha iniziato a maneggiare dell'alcol puro che è poi caduto sui fornelli: è quindi partita una fiammata, che l'ha investita sul corpo e le ha causato alcune ustioni.

Sono stati chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 sul posto. È stato fatto decollare anche un elicottero. La donna è stata trasferita d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano: è ancora oggi ricoverata in prognosi riservata. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita. Le ustioni sono però particolarmente gravi: non è stato comunicato quali parti del corpo siano state interessate.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Vimercate che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. È certo però che si sia trattato di un incidente domestico. Nelle prossime ore però si potrà avere un aggiornamento sulle condizioni della 76enne, che non è chiaro se fosse sola al momento dell'episodio. Potrebbe inoltre essere stata sottoposta a qualche intervento chirurgico.