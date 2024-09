video suggerito

Strattonata dal cane al guinzaglio, cade e batte la testa: è gravissima Una donna di cinquant'anni è rimasta coinvolta in un incidente a Sulzano (Brescia): stava facendo una passeggiata con il suo cane quando è stata strattonata ed è caduta battendo la testa.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, giovedì 5 settembre, una donna di cinquant'anni è rimasta coinvolta in un incidente a Sulzano, comune che si trova in provincia di Brescia. Si trovava lungo la ex 510 Sebina, la strada che costeggia il lago e che dal centro del paese porta al lido Vertine. Stava infatti facendo una passeggiata con il suo cane. A un certo punto, intorno alle 11, l'animale l'ha strattonata e lei ha perso l'equilibrio ed è caduta.

Ha battuto violentemente la testa. Fortunatamente c'erano alcune persone presenti che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 sul posto.

I medici e i paramedici sono arrivati con un'ambulanza e un elicottero che è atterrato al campo sportivo di Sulzano. Le condizioni della cinquantenne sono apparse subito molto gravi. Dopo averla stabilizzata sul posto, l'hanno trasferita d'urgenza in ospedale. È stata ricoverata agli Spedali Civili di Brescia in codice rosso. Al momento la sua prognosi è riservata.