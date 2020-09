in foto: Foto di repertorio

Grave incidente sul lavoro questa mattina nel Milanese. Un operaio di 35 anni è precipitato dal tetto di un capannone a Dresano. Nella caduta, da un'altezza di circa 6 metri da terra, ha riportato ferite molto serie, che hanno reso necessario il trasporto d'urgenza in ospedale.

Precipita dal tetto di un capannone: grave 35enne a Dresano

L'incidente si è verificato poco dopo le 9 di mattina di oggi, sabato 26 settembre, in un impianto lavorativo di via Lombardi. Il lavoratore, di origini nordafricane, ha riportato un trauma toracico e lesioni a un gomito e all'anca. Dopo la chiamata di allarme al 118, la centrale operativa di Areu (Azienda regionale emergenza e urgenza) ha inviato sul posto un mezzo dell'elisoccorso, decollato da Milano, oltre a due ambulanze.

Trasportato in ospedale in codice rosso: ha trauma toracico e lesioni a gomito e anca

L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri di San Donato Milanese. Sono in corso verifiche per appurare se la presenza dell'uomo sul tetto fosse regolare e se vi siano responsabilità da accertare. , quindi se si tratti di un incidente sul lavoro, oppure no. Le condizioni del 35enne sono gravi ma l'uomo non viene giudicato dai sanitari in pericolo di vita.