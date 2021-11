Gordona, due operai cadono dal ponteggio mentre erano al lavoro su un fiume: sono gravi Due operai, uno di 57 e uno di 32 anni, sono precipitati dal ponteggio mentre erano al lavoro nel primo pomeriggio: sono stati trasportati in codice giallo in ospedale.

A cura di Giorgia Venturini

Altro infortunio sul lavoro oggi lunedì 22 novembre. Poche ore dopo che un uomo è rimasto travolto da un furgone mentre si trovava nel cortile di un'azienda, due operai sono caduti da un ponteggio mentre erano al lavoro a Gordona, in provincia di Sondrio. Le persone coinvolte sono un operaio di 32 anni e uno di 57 anni. Subito sono scattati i soccorsi.

Entrambi trasportati in codice giallo in ospedale

Dalle prime informazioni riportate da Areu, l'Agenzie regionale emergenza urgenza, i due lavoratori poco dopo le 14.30 sono precipitati da un'altezza di tre metri forse a causa del cedimento del ponteggio mentre erano al lavori sul ponte del torrente Crezza nel territorio comunale di Gordona. L'operaio di 57 anni ha riportato un trauma cranico, trauma al volto, trauma toracico, trauma schiena e arto superiore. Quello più giovane invece trauma cranico, trauma al volto, trauma arto inferiore e superiore. Sul posto si sono precipitati medici e paramedici: sono intervenute con ambulanze, automedica ed elisoccorso. Il 57enne è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Gravedona mentre il 32enne ha quello di Sondalo. Sul luogo dell'incidente si sono precipitati anche i vigili del fuoco, gli addetti ats e i carabinieri che sono ora al lavoro per cercare di fare luce su quanto accaduto: resta infatti da ricostruire minuto per minuto di quanto accaduto e capire eventuali responsabilità.

Uomo travolto da un furgone nel cortile dell'azienda

Poche ore prima un uomo è stato travolto da un furgone mentre si trovava nel cortile di un'azienda. Il grave incidente sul lavoro è accaduto verso le 10 in via Laghetto a Merate, in provincia di Lecco. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto l'uomo, un lavoratore esterno all'azienda di 50 anni, si trovava al centro del cortile quando è stato investito dal furgone di un corriere che stava facendo manovra sul piazzale. Il 50enne si trovava in azienda per dei lavori di manutenzione. Le condizioni dell'uomo sono apparse fin da subito gravissime: non ha mai però perso conoscenza. Poi la corsa in elisoccorso in ospedale.