Gli studenti trovano una tartaruga nel cortile della scuola: perché la Procura ha deciso di aprire le indagini Una tartaruga è stata trovata nel giardino di una scuola elementare nel Milanese: l’animale è stato sequestrato e affidato alle cure del centro di recupero degli animali selvatici.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio, da Facebook

Gli studenti di una scuola elementare si è trovato davanti una bella sorpresa in giardino. Qui stava passeggiando tranquilla una tartaruga: come ci sia arrivata è ancora tutto da capire. Certo al momento è che la tartaruga, un esemplare di "testudo graeca", non risulta di nessuno perché non è munita di un microchip elettronico.

L'intervento dei carabinieri forestali

A trovare la tartaruga lo scorso martedì sono stati una operatrice scolastica e gli studenti di una scuola elementare nel Milanese. Subito sono stati allertati i carabinieri del gruppo forestale della Lombardia che dopo pochi minuti sono arrivati all'istituto. In pochi minuti – su disposizione della Procura di Milano – l'animale è stato sequestrato e affidato alle cure del centro di recupero degli animali selvatici di Vanzago, sempre nel Milanese.

Cosa rischia chi ha abbandonato la tartaruga

Ora il pubblico ministero Stefano Civardi ha aperto un'indagini per capire quanto accaduto: il fascicolo è stato aperto per cercare di individuare il responsabile di chi ha abbandonato la tartaruga. Il responsabile rischia l'arresto fino a un anno o un ammenda che va da 1000 a 10 mila euro. Al momento certo è che la tartaruga risulta in buona salute e che dopo alcuni giorni nel giardino della scuola ha lasciato l'istituto per il centro di recupero degli animali selvatici di Vanzago.