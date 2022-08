Gli spaccano la testa a bottigliate durante un’aggressione, 38enne in gravissime condizioni Un uomo di 38 anni è stato aggredito da ignoti nella notte tra ieri e oggi. Preso a bottigliate, è stato ricoverato in codice rosso.

Tremenda aggressione nella notte tra ieri e oggi, sabato 6 e domenica 7 agosto, a Milano. In via Bressanone, in zona Gallaratese, un uomo di 38 anni è stato picchiato violentemente e preso a bottigliate in testa in strada. L'uomo è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso per le gravi ferite riportate.

Secondo quanto comunicato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, l'allarme è scattato intorno alle 1.20. La chiamata di aiuto ha raggiunto il centralino del 118 che ha immediatamente inviato sul posto un'automedica e un'ambulanza in codice rosso. Al loro arrivo, gli operatori sanitari hanno trovato il 38enne in condizioni gravissime con un grave trauma cranico provocato dalle bottigliate ricevute. Medicato in loco, è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano.

Sulla vicenda indagano gli agenti della polizia di Milano

Con i medici del 118 sono arrivati anche gli agenti della polizia di Milano che hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto. All'arrivo degli agenti, i malviventi che hanno aggredito l'uomo si erano già volatilizzati. Per questo motivo, gli investigatori visioneranno le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona. Ignoto anche il movente, per cui potrebbe far chiarezza la vittima una volta ripresasi dalla violenta aggressione. Come riportato da MilanoToday, nel corso della notte si sono registrate altre aggressioni a Milano. La più grave, in piazza Titano Monte dove un uomo di 39 anni è stato ricoverato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Raffaele.