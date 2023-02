Gli chiedono una sigaretta e poi gli puntano una pistola contro: aggredito Un uomo è stato aggredito da due rapinatori in porta Venezia a Milano: gli hanno puntato una pistola dopo avergli chiesto una sigaretta.

A cura di Ilaria Quattrone

Aggressione in zona movida a Milano: un uomo di 34 anni è stato rapinato nella notte tra venerdì 17 febbraio e sabato 18 febbraio da due uomini. La vittima si è rifugiato in un ristorante da dove ha chiamato le forze dell'ordine mentre uno dei due presunti responsabili è stato arrestato. Aveva con sé una pistola di soft air senza tappo rosso. Si cerca quindi il complice.

Sulla base delle informazioni pervenute fino a questo momento, sembrerebbe che l'aggressione sia avvenuta in via Lazzaro Palazzi, in zona Porta Venezia. Il 34enne è stato fermato da questi due ragazzi che gli hanno chiesto semplicemente una sigaretta. La vittima non ha avuto nemmeno il tempo di poter rispondere che subito si è trovato puntato una pistola contro.

La vittima è riuscita a scappare e nascondersi in un ristorante

La coppia gli ha chiesto di consegnargli i contanti: il 34enne è riuscito a scappare e si è nascosto in un ristorante da dove ha chiamato le forze dell'ordine. I carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno raggiunto il locale dove hanno dato assistenza alla vittima. Dopodiché, dopo aver svolto tutti i rilievi del caso, hanno ricostruito la dinamica.

Leggi anche Uomo ucciso con un colpo di pistola: indagato un carabiniere

Trovato uno dei responsabili

Poco dopo sono riusciti a rintracciare uno dei rapinatori, un uomo di 26 anni, che si trovava nella vicina piazza Oberdan. Il 26enne è stato trovato con ancora la pistola: è stato poi scoperto che si trattava di un'arma da soft air, ma era senza tappo rosso. Il presunto rapinatore è stato così portato in carcere a San Vittore dove rimarrà a disposizione dell'autorità giudiziaria.

I militari intanto sono alla ricerca dell'altro ragazzo.