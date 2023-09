Gli attivisti di Ultima Generazione bloccano il traffico a Milano: tensione con gli automobilisti Altra protesta di Ultima Generazione: gli attivisti hanno bloccato il traffico in viale Fulvio Testi a Milano, lunghe code e tensione con gli automobilisti.

A cura di Giorgia Venturini

Gli attivisti di Ultima Generazione hanno bloccato viale Fulvio Testi a Milano dando vita a un'altra protesta. Gli automobilisti sono insorti per cercare di liberare il passaggio e procedere, ma i ragazzi sono restati seduti, e incatenati tra loro, sull'asfalto al grido del loro "Fondi riparazioni" – come riportano anche sul cartello – con l'obiettivo infatti di sensibilizzare cittadini e istituzioni sul cambiamento climatico.

Traffico in tilt: gli studenti contro gli attivisti

La protesta ha mandato il traffico in tilt creando lunghe code. In pochi minuti sul posto sono arrivati i carabinieri e i poliziotti che hanno cercato di ripristinare lo scorrere del traffico. Oltre ai militari in strada, sono arrivati anche gli studenti di passaggio per raggiungere le loro scuole: questi hanno solidarizzano con gli automobilisti. Dopo qualche minuto gli attivisti hanno lasciato passare un’ambulanza: una volta che si sono spostati la polizia ha impedito loro di rimettersi in strada permettendo così nuovamente alle auto di passare.

Cosa chiedono gli attivisti di Ultima Generazione

Ai microfoni di Fanpage.it un'attivista, in tutto sono sette tra cui anche una 72enne, ha precisato: "Chiediamo fondi, non a spese dei cittadini, per chi ha vissuto e vivrà catastrofi naturali". Un richiesta per cui continuano a battersi da mesi.

Già lo scorso luglio avevano fermato il traffico in via Lomellina – angolo Largo Porto di Classe – tra gli alberi abbattuti dal nubifragio che aveva colpito il capoluogo meneghino poche ore prima. Sempre a luglio gli attivisti hanno spruzzato vernice sul monumento dedicato a Vittorio Emanuele II in piazza Duomo. La vernice era stata spruzzata sul telo che circondava la statua: telo messo dopo un'altra loro protesta che aveva macchiato con la vernice la statua. Allora il Comune aveva dovuto provvedere a pulire la statua pagando la pulizia a un privato perché la vernice non veniva via facilmente. Da qui il telo che avvolgeva Vittorio Emanuele.