Gli anatroccoli a Bergamo aspettano il verde e attraversano la strada sulle strisce pedonali Una fila indiana di paperelle, ordinatamente disposta, ha passeggiato per le strade del centro di Bergamo sotto gli occhi increduli dei passanti. “Sono proprio anatroccoli bergamaschi”, le parole del sindaco Giorgio Gori. “Da perfetti bergamaschi, attraversano anche con il verde”, i commenti in rete. “Più civili di tanti cittadini”

Ordinati, compostissimi, in fila indiana. C'è quasi da scommettere, come si intravede da un video che circola sulle pagine locali e non solo, che abbiano persino aspettato il verde prima di attraversare l'incrocio: si tratta di uno stormo di piccoli anatroccoli, capeggiato da mamma anatra, che oggi ha passeggiato come se niente fosse per il centro di Bergamo, sotto gli occhi increduli dei passanti. Le paperelle, così compite e precise, si sono guadagnate addirittura l'approvazione del primo cittadino Giorgio Gori, che sui propri canali social ha postato il video che le riprende e ha commentato: "Anatroccoli bergamaschi".

"Più civili di tanti cittadini", si legge tra i commenti al post del sindaco. "Molto disciplinati. Da perfetti bergamaschi, attraversano con il verde". E ancora. "In fila indiana sulle strisce pedonali… buona educazione e civiltà!". Da prendere d'esempio.