Giusi arriva a Milano: da non vedente ha percorso l'Italia in tandem con Chiara per promuovere l'inclusione Giusi Parisi è una donna non vedente che insieme all'amica Chiara ha percorso tutta l'Italia in tandem per promuovere l'inclusione: oggi arriverà a Milano dopo un mese e mezzo di viaggio.

A cura di Ilaria Quattrone

Il 25 aprile Giusi Parisi è partita da Reggio Calabria in tandem con l'obiettivo di percorrere tutta l'Italia e arrivare a Milano oggi, martedì 4 giugno. La donna è non vedente e ha dato vita al progetto "Ragazze in tandem" per promuovere l'inclusione in tutta Italia. A sostenerla, durante tutto il viaggio, anche alcune amiche vedenti e non vedenti. E in particolare modo Chiara Ozino, che ha pedalato con lei in tandem.

Sul percorso si sono alternati diversi accompagnatori che si sono alternati alla guida. In totale sono state raggiunte quarantuno tappe: durante ogni sosta hanno potuto spiegare il motivo della loro iniziativa e quanto sia importante parlare di inclusione.

Il loro viaggio ha entusiasmato centinaia di cittadini e follower che hanno seguito l'impresa sui loro canali ufficiali. Solo un'ora fa, infatti, sulla pagina di Facebook Ragazze in tandem, è stato pubblicato un video che annunciava come fossero quasi vicino a Milano: "Siamo a quasi a 2.300 chilometri percorsi in un mese e mezzo circa", ha spiegato Giusi prima di bere l'ultimo integratore multivitaminico in attesa di ripartire alla volta proprio del capoluogo meneghino.

Le ragazze sono attese alle 17 a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, in piazza della Scala. Saranno accolte dalla Presidente della Commissione Pari Opportunità e Diritti Civili del Comune di Milano, Diana De Marchi. L'accoglienza proseguirà successivamente all'Accademia della Scherma, che si trova in via Sassetti al civico 15, dove Giusi e Chiara racconteranno la loro impresa durata un mese e mezzo.