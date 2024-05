video suggerito

Torna Sky TG24 Live In Milano in diretta da Palazzo Reale: oltre trenta ospiti d’eccellenza Dopo un anno esatto torna Sky TG24 Live In Milano, condotto da Giuseppe De Bellis. Oltre trenta ospiti di eccellenza che discuteranno dei temi più importanti e scottanti del momento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Matilde Peretto

Locandina dell'evento Sky TG24 Live In

A partire dalle 9 di questa mattina, lunedì 27 maggio, torna Sky TG24 Live In Milano, in diretta da Palazzo Reale. Dopo un anno esatto, il format creato dal canale all news e diretto da Giuseppe De Bellis si riprende la città meneghina portandoci l'informazione. Ad alternarsi nei dialoghi previsti per la giornata di oggi ci saranno oltre 30 ospiti di eccellenza, tra cui Emma Bonino, Guido Crosetto, Cecilia Strada e, ovviamente, il primo cittadino di Milano Beppe Sala.

La Sala delle Cariatidi di Palazzo Reali si trasformerà in uno studio televisivo in cui "i protagonisti dialogheranno immaginando possibili soluzioni per gestire e risolvere le grandi questioni nazionali e internazionali che accomunano le sorti di tutta la terra e impongono la necessità di trovare strade comuni e percorribili per gestire i grandi cambiamenti della società contemporanea", si legge nel comunicato stampa dell'evento. Il filo conduttore saranno le imminenti elezioni europee del 6 e 9 giugno 2024 che potranno ridisegnare il panorama politico attuale.

Chi sono gli ospiti di Sky TG24 Live In Milano

Tra gli ospiti più importanti che parteciperanno all'evento live ci sono: Elena Bonetti di Azione, Emma Bonino di +Europa, Marina Elvira Calderone, Ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Guido Crosetto, Ministro della Difesa, Raffaele Fitto, Ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, Maria Leptin, Presidente del Consiglio Europeo della Ricerca, Francesco Lollobrigida, Ministro dell'Agricoltura, Alfredo Mantovano, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Gaetano Pedullà, M5S, Beppe Sala, Sindaco di Milano, Cecilia Strada, Pd e Paolo Zangrillo, Ministro per la Pubblica Amministrazione.

Ma anche: Nicola Armaroli, Cnr, Ambrogio Beccaria, velista, Beppe Bergomi, commentatore Sky, Fabio Caressa, telecronista e conduttore, Gino Cecchettin, Giuseppe Chiodo, direttore Istituto per minori, Silvio Ciappi, criminologo, Tommaso Di Giovanni, vice presidente Philip Morris Italia, Arianna Errigo, portabandiera olimpica, Leonardo Fabbri, medaglia d'argento a Budapest nel lancio del peso, Antonello Grimaldi, segretario generale della Pinacoteca Ambrosiana, Josefa Idem, campionessa olimpica di canoa, Matteo Laffranchi, responsabile di Rehab Technologies IIT-Inail, Nicoletta Manni, Étoile Teatro della Scala, Valentina Montalto, ricercatrice ed esperta di Unesco, Raffaele Morelli, psichiatra e psicoterapeuta, Domenico Piraina, direttore di Palazzo Reale, Maria Vittoria Rava, Presidente della Fondazione Rava, Tommaso Sacchi, Assessore alla Cultura del comune di Milano, Eugenio Santoro, ricercatore dell'Istituto Mario Negri di Milano e Simona Tironi, Assessora al Lavoro della Regione Lombardia.

Il programma della giornata

Durante la giornata si affronteranno i temi più scottanti del momento utili a portare il dibattito sul territorio. Gli oltre trenta ospiti si alterneranno in un dialogo intervallato da alcuni appuntamenti speciali.

Ci sarà, per esempio, una diretta di "Tribù", il programma di approfondimento in cui il conduttore Fabio Vitale si confronta con i protagonisti della politica italiana. L'ospite di punta nel corso di Sky TG24 Live In Milano sarà il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Alle ore 21 ci sarà l'appuntamento con "Raccontami una storia". Sul palco ci saranno Stefano Nazzi (giornalista de Il Post, autore e podcaster true crime), Giorgio Porrà (storyteller e giornalista di Sky Sport) e Pablo Trincia (giornalista, autore e podcaster di Sky).

Come seguire l'evento

La presenza all'evento è gratuita, serve solamente registrarsi sul sito di Sky TG24. Ma la presenza non è necessaria perché l'evento viene trasmesso in diretta su tutti i canali tv e digital di Sky TG24. Agli spettatore sembrerà proprio di stare in uno studio televisivo.

Tra il pubblico sono stati coinvolti anche gli studenti universitari della città e alcuni licei locali. L'evento è stato organizzato e realizzato in collaborazione con il Comune di Milano, ma anche Assolombarda, Banca Mediolanum, Confcommercio, Generali Italia, e altre partner importanti nel territorio lombardo.