C’è una seconda inchiesta sulle Olimpiadi Milano Cortina: si indaga sulle assunzioni all’interno della Fondazione Oltre all’inchiesta per corruzione e turbativa d’asta spunta un altro filone di indagine sulla Fondazione Milano-Cortina. La Procura di Milano ha aperto anche un fascicolo per d’abuso d’ufficio e turbativa, al momento senza indagati, sul capitolo delle assunzioni di dipendenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Immagine di repertorio

Sono già finite sotto la lente della Procura di Milano le future Olimpiadi invernali Milano-Cortina, previste per il 2026. Ed emerge già un secondo filone d'inchiesta sulla Fondazione Milano-Cortina 2026, oltre a quella che vede indagati l’ex amministratore delegato (sino a novembre 2022) Vincenzo Novari, l’ex dirigente Massimiliano Zuco e Luca Tomassini, ex rappresentante legale della Vetrya, (ora Quibyt) per le ipotesi di corruzione e turbativa d’asta: spunta infatti adesso un altro fascicolo aperto per abuso d’ufficio e turbativa, al momento senza indagati, legato al capitolo delle assunzioni dei dipendenti all'interno della fondazione.

Con il fascicolo-bis, adesso, gli inquirenti vogliono fare chiarezza sui contratti a persone legate al mondo della politica o dello sport o ai vertici dell’ente da un lato, e su altri affidamenti di appalti dall’altro.

Il sospetto di chi indaga, in parte confermato da una dipendente di vecchia data di Novari sentita dai magistrati, è che l'allora amministratore delegato avesse un ruolo nella selezione dei curriculum finendo con il favorire conoscenti, parenti di politici o personaggi più o meno noti. Proprio sulla scelta dei candidati (attualmente i dipendenti risulterebbero 380), sulla tipologia dei contratti e sulla metodologia delle assunzioni i magistrati intendono concentrarsi, e capire così se siano state decisioni in capo a pochi o facenti riferimento a un organismo collegiale più ampio.