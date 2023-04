Giovane portiere riceva una ginocchiata in testa e sviene durante una partita di calcio: grave un 15enne Un giovanissimo portiere di 15 anni si è scontrato con l’attaccante della squadra rivale ricevendo una ginocchiata alla testa durante la partita di ieri domenica 16 aprile: è stato trasportato in ospedale in elicottero in gravissime condizioni.

Momenti di panico ieri domenica 16 aprile a Casalmaiocco, nel Lodigiano. Durante una partita di calcio del torneo under 16 il portiere della squadra ospite, il Gs Villa Milano, è caduto a terra dopo lo scontro con un altro giocatore. Subito le sue condizioni sono risultate gravi.

Stando alla ricostruzioni dei fatti, durante i primi minuti del secondo tempo il giovanissimo portiere di 15 anni si è scontrato con l'attaccante della squadra rivale ricevendo una ginocchiata alla testa. Il ragazzo è svenuto cadendo a terra. Tra i presenti è scoppiato il panico quando hanno visto che il giovane non si è più ripreso ed è rimasto sdraiato a terra.

L'intervento dei soccorsi in elicottero

Subito sono scattati i soccorsi: sul posto in poco tempo sono arrivati i sanitari con un'ambulanza e l'elisoccorso. I medici hanno stabilizzato il giovane portiere sul campo da calcio prima del trasporto con la massima urgenza in elicottero al pronto soccorso del San Matteo di Pavia.Una volta preso in cura dai medici in ospedale, è stato sottoposto a intervento chirurgico. Le sue condizioni restano gravi, ma fortunatamente non dovrebbe essere in pericolo di vita.

L'arbitro e le due squadre hanno sospeso la partita

Sul posto le forze dell'ordine hanno fatto tutti gli accertamenti del caso e confermato che si è trattata di uno sfortunato scontro involontario tra due giovani calciatori. Intanto senza esitare l'arbitro e le due squadre sono state d'accordo nell'interrompere la partita. Ora tutti i compagni di squadra sono in ansia per il 15enne. Sperano che si riprenda presto e di vederlo tornare a giocare con loro.