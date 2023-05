Scoppia una rissa tra i tifosi durante una partita di calcio: gli altri spettatori scappano A Gorla Minore durante una partita di calcio di seconda divisione è scoppiata una rissa tra le due tifoserie: tutto è stato ripreso in un video.

A cura di Giorgia Venturini

Una rissa è scoppiata tra gli spalti durante una partita di calcio del campionato di seconda divisione. I fatti sono accaduti domenica scorsa durante la sfida tra la squadra di Gorla e la Lainatese che vale per i playoff. Qui tra i ragazzi delle tifoserie rivali sono partiti pugni e calci: i giovani hanno usato anche le aste delle bandiere per colpire gli avversari.

La rissa ripresa in un video

Stando alla dinamica di quanto accaduto, la partita giocata a Gorla Minore (Varese) sta proseguendo in tranquillità quando è scoppiata la rissa. I primi a usare la violenza sono stati i ragazzi di Lainate poi nella rissa sono state coinvolte sempre più ragazzi. Tanto che i spettatori si sono alzati e si sono allontanati per paura di essere coinvolti. Gli arbitri hanno deciso di sospendere la gara per una decina di minuti.

Cosa rischiano i responsabili

Alcuni spettatori hanno poi ripreso tutto con i telefoni e un video ha fatto il giro dei social. Sul posto si sono precipitati anche i carabinieri che procederanno a identificare i responsabili della rissa: ora rischiano di ricevere un Daspo sportivo. La partita intanto dopo la sospensione è stata ripresa e si è conclusa con la vittoria della squadra di Gorla per tre a uno.