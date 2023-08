Giovane escursionista muore in Val Brembana: il corpo della donna trovato dopo ore in un canale Una giovane donna si è allontanata dal gruppo di amici con cui stava facendo un’escursione in montagna, nei pressi di Roncobello (Bergamo), ed è scomparsa nel nulla. Trovato dopo ora il corpo in un canale.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Nella notte tra mercoledì 9 e giovedì 10 agosto un'escursionista di 43 anni è morta a Roncobello, in Alta Val Brembana (provincia di Bergamo), dopo essere precipita in un canale. A dare l'allarme sono stati un gruppo di amici che non riuscivano più a trovarla e, dopo un'intera notte di ricerche, questa mattina il Soccorso Alpino ne ha rinvenuto il corpo, ormai senza vita. Sul posto è intervenuto anche l'elisoccorso, ma il medico di turno non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Si allontana dagli amici in montagna

Secondo quanto raccontato su Facebook dal Soccorso Alpino e Speleologico della Lombardia, intorno alle 22 di ieri un gruppo di escursionisti ha chiamato il numero unico per le emergenze per denunciare che, mentre stavano facendo una passeggiata sulle montagne di Roncobello, in Alta Val Brembana, una loro compagna di viaggia si era staccata dal gruppo quando loro hanno deciso di fermarsi per una breve sosta nel percorso di discesa verso il rifugio Laghi Gemelli.

Arrivati quindi al parcheggio dove avevano lasciato l'auto, il gruppo di amici si aspettava di trovare già la donna di 43 anni. Ma in realtà non c'era più nessuno, vista anche l'ora tarda, e hanno deciso di dare l'allarme. Immediatamente sono partite le squadre della VI Delegazione orobica del Soccorso alpino.

Trovata morta in un canale

Sono intervenuti ben 22 tecnici del Soccorso alpino, tra cui un sanitario del Cnsas, per cercare la donna, che è stata trovata dopo circa quattro o cinque ora deceduta in un canale. A localizzare il corpo è stato l'elisoccorso della sede di Sondrio dell'Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza, intervenuto insieme a Carabinieri e Vigli del fuoco. La donna era precipita per almeno un centinaio di metri.

Il medico intervenuto sul posto ha subito costatata il decesso e, dopo che il corpo è stato recuperato, è stato trasportato alla camera mortuaria di Roncobello, in provincia di Bergamo. L’intervento è terminato poco dopo le 4 di oggi.