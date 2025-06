video suggerito

Gettano le braci del barbecue vicino a un garage e scatenano un incendio: tre auto distrutte Un incendio esploso nella notte tra il 31 maggio e l'1 giugno a Palazzolo sull'Oglio (Brescia) ha distrutto un garage e tre auto. L'ipotesi è che le fiamme siano state innescate dalle braci residue di un barbecue.

A cura di Enrico Spaccini

Foto da Facebook

Un incendio è scoppiato nella tarda serata di ieri, sabato 31 maggio, nel centro di Palazzolo sull'Oglio (in provincia di Brescia). Le fiamme, divampate all'interno di una rimessa, hanno distrutto tre auto. Nessuna persona è rimasta ferita né intossicata. I vigili del fuoco hanno fatto evacuare i residenti in zona per precauzione, fino a quando le operazioni di spegnimento del rogo e di messa in sicurezza dell'area non erano terminate. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. L'ipotesi è che le fiamme siano state innescate dalla brace di un barbecue non smaltita nel modo corretto.

L'allarme è partito intorno alle 23 del 31 maggio, da un cortile di piazza Roma a Palazzolo sull'Oglio, poco lontano dal fiume Oglio. Le fiamme hanno in poco tempo distrutto una rimessa e ridotto quasi a carcasse tre auto che vi erano parcheggiate all'interno. I vigili del fuoco sono intervenuti con diverse squadre, provenienti da Palazzolo, Chiari e Brescia, e per estinguere il rogo hanno dovuto lavorare fino a oltre la mezzanotte. I residenti in zona sono stati fatti evacuare per precauzione e sono rientrati nelle rispettive abitazioni intorno alle 2.

I carabinieri hanno eseguito i primi rilievi e raccolto le varie testimonianze. Pare che un gruppo di persone si fosse riunito per vedere insieme la finale di Champions League e che in serata abbiano allestito un barbecue. Tuttavia, qualcuno dovrebbe aver gettato braci, che erano ancora attive, nei pressi della rimessa scatenando così l'incendio. La dinamica di quanto accaduto, però, è ancora in fase di accertamento, poiché nelle vicinanze è presente anche un pub.