Getta il mozzicone fuori dalla finestra, balcone in fiamme A Varese, un mozzicone scagliato da un vicino ha scatenato un incendio su un balcone. A prendere fuoco sono stati i sacchi della spazzatura.

Forse è stato un vicino, che ha fumato una sigaretta prima di andare a dormire e poi ha distrattamente lanciato il mozzicone fuori dalla finestra. In ogni caso è stato proprio quel mozzicone, ancora acceso, che ha scatenato l‘incendio di un balcone in una palazzina di Varese: le braci hanno attecchito sui sacchi della spazzatura, innescando le fiamme. Ad accorgersene un automobilista di passaggio in piena notte, intorno alle 2.40, che dalla vettura ha notato uno strano bagliore provenire dall'edificio e ha chiesto l'intervento dei pompieri.

Il pericolo della sigaretta accesa

Un caso simile, anche se dall'epilogo più tragico, è accaduto nel pavese giusto pochi giorni fa: una donna di 84 anni è stata trovata senza vita, e la sua abitazione completamente carbonizzata. La causa scatenante dell'incendio mortale, secondo le ricostruzioni dei Vigili del Fuoco, potrebbe essere stato proprio un mozzicone di sigaretta lasciato distrattamente cadere sul materasso e sulle lenzuola. Il fuoco si sarebbe poi propagato in men che non si dica, intossicando la donna con il fumo.