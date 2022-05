Si addormenta con una sigaretta accesa a letto e scoppia l’incendio: muore una donna Un incendio scatenato da un mozzicone di sigaretta o un cortocircuito. La casa della pensionata di Pizzale è stata invasa dal fumo che ha ucciso la donna di 84 anni.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Era stesa sul letto di casa sua in via Della Chiesa a Pizzale, nell'Oltrepò Pavese. A quel punto Francesca De Carolis, pensionata di 84 anni, avrebbe acceso una sigaretta. Dopo poco, però, si sarebbe addormentata lasciando cadere il mozzicone sul materasso. È questa la prima ricostruzione che hanno fatto i vigili del fuoco dopo essere intervenuti nell'abitazione tra il fumo nero e le fiamme nella sera di lunedì 2 maggio. La donna è stata trovata senza vita, intossicata.

Il fumo nero che ha invaso la casa

A dare l'allarme sono stati i vicini di casa, che hanno provato anche a entrare nell'abitazione della donna senza però riuscirsi. La colonna di fumo nero aveva invaso le scale che conducevano al primo piano ed erano talmente dense che anche i vigili del fuoco hanno dovuto usare dei respiratori per entrare. Francesca De Carolis viveva in quella casa nella zona centrale di Pizzale, poco distante dalla chiesa parrocchiale e dal municipio, con una delle figlie e il nipote. Aveva difficoltà a reggersi in piedi, non riusciva a scendere le scale senza aiuto e per spostarsi dal letto aveva fatto installare un impianto che lo fa alzare e abbassare.

L'incendio

La figlia che abita con lei, e che in quel momento era uscita per andare in farmacia, non esclude che ha scatenare l'incendio sia stato un cortocircuito proprio di quell'impianto. Le fiamme coprivano l'intera abitazione. L'incendio è stato domato dai vigili in tarda serata e la casa ne è uscita quasi completamente distrutta. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche i carabinieri. Ora verranno eseguiti degli accertamenti tecnici per capire cosa abbia scatenato l'incendio che ha ucciso l'84enne sul letto di casa sua.