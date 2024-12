Getta liquido infiammabile contro il suo ex datore di lavoro e prova a dargli fuoco: 22enne arrestato

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Un 22enne è stato arrestato per tentato omicidio dai carabinieri della Stazione di Erba (in provincia di Como) nel pomeriggio di Natale, 25 dicembre. Stando a quanto ricostruito dai militari, il giovane avrebbe provato prima a dare fuoco al suo ex titolare e poi a colpirlo con tre fendenti usando un taglierino. Questa sarebbe stata la seconda aggressione in pochi giorni, dato che il 22enne lo scorso 16 dicembre avrebbe incendiato l'auto del suo vecchio datore di lavoro, senza causare danni rilevanti. Il giovane si trova ora nel carcere di Como.

Il 22enne, di nazionalità pakistana, si sarebbe presentato nel pomeriggio di Natale presso la vecchia attività di autolavaggio per la quale aveva lavorato in passato. Usando una lattina, il giovane avrebbe gettato liquido infiammabile contro il suo ex titolare, anche lui di nazionalità pakistana, e avrebbe tentato di appiccare il fuoco azionando un accendino. Alcuni dipendenti avrebbero notato la scena e sarebbero intervenuti in difesa del datore di lavoro dando il via a una colluttazione.

Una volta portato fuori dall'autolavaggio, il 22enne avrebbe estratto un taglierino con il quale avrebbe cercato di colpire anche il suo ex titolare con tre fendenti indirizzati alla gola. L'uomo è riuscito a parare i colpi e il giovane è stato di nuovo disarmato e allontanato dai presenti. A quel punto, sono arrivati sul posto i carabinieri della Stazione di Erba e, una volta raccolte le testimonianze dei presenti, hanno arrestato il 22enne con l'accusa di tentato omicidio.

Il giovane non sarebbe nuovo a episodi violenti. Solo lo scorso 16 dicembre, infatti, il 22enne avrebbe cosparso l'auto del suo vecchio datore di lavoro con la benzina e avrebbe dato fuoco al veicolo, senza riuscire a causare danni rilevanti. Dopo le formalità del caso, il 22enne è stato condotto nella casa circondariale di Como.