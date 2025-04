video suggerito

Gestiscono un giro di spaccio nel Pavese e picchiano chi vuole smettere di vendere droga: arrestati in quattro Quattro persone sono state arrestate in provincia di Pavia con l'accusa di aver gestito un giro di spaccio grazie al quale guadagnavano quasi 3mila euro al giorno. Per mantenere il controllo sulle piazze gli indagati aggredivano e picchiavano i loro complici costringendoli a continuare a vendere droga.

I Carabinieri hanno arrestato quattro persone che gestivano un giro di spaccio di sostanze stupefacenti in provincia di Pavia per il quale riuscivano a guadagnare in media 3mila euro al giorno. Gli indagati operavano usando maniere forti e violenza per mantenere il controllo sulle piazze di spaccio del territorio e impedire che i propri complici si allontanassero dal giro. In un episodio, in particolare, hanno legato e chiuso nel bagagliaio di un'auto uno degli spacciatori per costringerlo a continuare a vendere droga.

Gli arresti sono arrivati al termine di un'attività investigativa avviata a partire da alcune aggressioni armate avvenute a Broni e nei comuni vicini. Tra queste anche un tentato omicidio nell'aprile del 2022. Le indagini si sono poi sviluppate attraverso l'intercettazione telefonica di 22mila conversazioni, grazie alle quali i Carabinieri di Stradella hanno ricostruito un giro di affari attorno allo spaccio di sostanze stupefacenti con guadagno medio giornaliero di quasi 3mila euro derivati dalla vendita di cocaina, eroina e hashish nei boschi e nei casolari della provincia.

Gli investigatori hanno scoperto che le aggressioni erano state finalizzate a mantenere il controllo sulle piazze di spaccio e a impedire l'allontanamento di alcuni affiliati. Tra questi anche tale M.Y. che nel novembre del 2022, nelle campagne tra Broni e Verrua Po, sarebbe stato minacciato con una pistola alla testa, legato e rinchiuso nel bagagliaio di un'auto e poi picchiato per continuare a vendere droga nelle piazze di spaccio gestite dagli indagati a Broni e Varese.

I quattro indagati sono stati arrestati con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione e porto abusivo di armi ed estorsione aggravata.